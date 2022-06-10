Kılıçdaroğlu'ndan ilk defa oy kullanacak gençlere mektup

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk defa oy kullanacak gençlere; “Kemal Kılıçdaroğlu (Demokrat Amcan)” imzasıyla mektup gönderdi.







Kılıçdaroğlu, gençlere; “Unutmayın, siz herkesten daha kalabalık ve kararlısınız. O kalabalıklar içerisinden tek tek seçilmeyi beklemeden, hadi gelin. Birlikte bu ülkeyi yeniden ayağa kaldıralım. Bu düzeni ancak sen değiştirebilirsin, hep birlikte değiştirebiliriz” mesajını verdi.





Kılıçdaroğlu, mektubunda, "Daha önce söyledim, bir kez daha söylüyorum: Sizden ne çalındıysa birlikte geri alacağız" dedi.





CHP Gençlik Kolları üyelerinin Türkiye genelinde ev ev gezerek elden ulaştırdığı mektupta CHP Lideri, şu ifadeleri kullandı.





"Merhaba, ben Kemal Kılıçdaroğlu!





Bu mektubu sana, senden ve yaşıtlarından aldığım güç ve moral ile yazıyorum. En başta şunu söylemek isterim. Türkiye’nin içerisinde bulunduğu adaletsizliğe, hukuksuzluğa karşı direnme gücün ve değişime olan inancın beni her şeyden çok etkiliyor. Evet zor, belki en çok senin için zor günlerden geçiyoruz. Kabul ediyorum, hayatın kendisi başından sonuna bir mücadele... Ancak bu mücadele daha eşit, daha güvenli, daha özgür ve huzurlu bir hayata kavuşmanın mücadelesi olmalı. Sen de biliyorsun ki, geçmiş kuşaklardan çok daha zor koşullarda mücadele ediyorsun. Biliyorum.





"BU DÜZENİ ANCAK SEN DEĞİŞTİREBİLİRSİN"

Bu toplumda gördüklerim, aynı hayali kurabildiğim insanlar, beni yanıltmıyorsa -ki 31 Mart’ta yanılmamıştım- sen bu dayatılan kaderi değil, özgürlüğü istiyorsun. Biliyorum ve yürekten inanıyorum. Geleceği şekillendirmek; yani hayallerinin peşinden gidebildiğin, zenginlik ve fırsatlarla dolu, suçun ve adaletsizliğin asla normalleşmediği, umut dolu bir ülkeyi var etmek senin elinde. Çünkü sen bu kötü zamanlarda neyin değişmesi gerektiğini öğrendin. Seni nasıl bir geleceğin heyecanlandırdığını, her hayal kırıklığından sonra yeniden keşfettin. Etrafında olup bitene sessiz kalmamayı, farklılıkları gözetmeyi, insana ve doğaya karşı ne kadar kolay bir şekilde eşit ve adil olunabileceğini en iyi sen biliyorsun. Haklısın, mevcut düzenin işleyişinde bunların hiçbiri yok. Ve bu düzeni ancak sen değiştirebilirsin, hep birlikte değiştirebiliriz.







"CHP, YÖNETMEK İÇİN SİZİ BEKLİYOR"

Peki neyi bekliyoruz? Ne yalan söyleyeyim ben sizi bekliyorum. Aklınızı, heyecanınızı, yaratıcılığınızı, her seferinde şaşırdığım mizah gücünüzü, ‘bugün fırsat olsa giderim’ dediğiniz bu ülkeye olan gerçek sevginizi, değişime olan tutkunuzu, ‘evet birlikte ne yapıyoruz’ diyen sizi bekliyorum. CHP, yönetmek için sizi bekliyor. Nasıl mı bekliyor? Biz eğitime, istihdama ve ekonomik fırsatlara yatırım yapan, gençlerin bugününü olduğu kadar yarınını da düşünen bir bakış açısını bu ülkeye kazandırmak için çalışıyoruz.







Daha önce söyledim, bir kez daha söylüyorum: Sizden ne çalındıysa birlikte geri alacağız. İlk 6 ay planımızı anlatmıştım. Hiç kimseye hesabını vermek zorunda olmadığın o cep telefonunu alacaksın. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ile ne telefon alırken ne araba alırken yüz göz olmayacaksın. İşe girmek için tanıdıklara değil, sadece iş ilanlarına bakacaksın. Ne mülakat ne torpil. Sen ne isen o olacaksın ve o işi alacaksın. Gerçek bir üniversiteli gibi yaşayacaksın; çünkü ne borçlanacaksın ne de hakkın olan iyi zamanı geçirmek için ek para harcayacaksın. Yurt dışına gitmek isteyeceksin mesela, o zaman da ilk yolculuğuna ücretsiz pasaportla biz eşlik edeceğiz. Genç işsizliğini çözmek, özgürlüğüne yapılan baskıları ortadan kaldırmak, nitelikli bir eğitim sistemi kurmak öncelikli işimiz olacak.





"BİRLİKTE BU ÜLKEYİ YENİDEN AYAĞA KALDIRALIM"

Bunlar sadece başlangıç. Ama daha fazlasını konuşmak, planlamak ve en önemlisi hayata geçirmek benim kadar sizlerin de görevi. Unutmayın, siz herkesten daha kalabalık ve kararlısınız. O kalabalıklar içerisinden tek tek seçilmeyi beklemeden, hadi gelin. Birlikte bu ülkeyi yeniden ayağa kaldıralım. 100 yıl önce yine genç bir halk ile bunu başarmış olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı olarak size söz veriyorum: gelin ve ses verin, biz bir daha başarırız. Bu ikinci yüzyılın tarihini siz yazın. Hayallerinize kucak açan, dünyayla konuşabilen, herkesin varlığına ve mutlu olma sebebine saygı duyulan bir Türkiye’yi sizler var edeceksiniz. Bense sadece gelecek nesiller beni bu ülkeyi barıştıran kişi olarak ansınlar istiyorum. Benim ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin tek amacı barış, özgürlük ve umut dolu bir ülkeyi size miras bırakabilmek.







Önümüzdeki seçimlerde basit bir tercih yapmayacaksın. CHP sana; kendin olabildiğin, kendinle ilgili kararlarda muhatap alındığın ve söz sahibi olduğun, fikrini beyan ediyorsun diye hesap vermediğin, genç olduğun için tecrübesizlikle itham edilmediğin ve en önemlisi kendini temsil edebildiğin bir gelecek vaat ediyor. Meclis ise Meclis, parti ise parti, kentler ise kentler, okullar ise okullar. Onun içindir ki gençlerin ne düşündüğünü tartışan insanlar yerine gençlerin tartıştığı masaları bugünden kuruyorum. Seçim zamanı geldiğinde dönüp bakacağın ‘Kim, benim için ne söylemiş’ kitapçığında da işte bu masaların sözleri olacak. Masada olmak istersen, masada konuşulanlara katkı vermek istersen mutlaka bize yaz. Seni ve fikirlerini heyecan ile bekliyoruz. Unutma. Güç sende, senin elinde. En içten sevgilerimle, Kemal Kılıçdaroğlu (Demokrat Amcan).”



