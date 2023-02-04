Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu açıklaması: 'Engelleri aşar halkına hizmet verir'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in ev sahipliğinde 'Sosyal Yardım Lansmanı'nda bir araya geldi.







CHP lideri Kılıçdaroğlu, burada yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krize yönelik tepkisini dile getirdi. "İktidarımızda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek" diyen Kılıçdaroğlu, milyonlarca vatandaşın derinleşen ekonomik kriz karşısında ayakta kalma savaşını sürdürdüğünü ifade etti.







İktidar tarafından İBB'ye ve Başkan Ekrem İmamoğlu'nun önüne çıkarılan engelleri hatırlatan Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu'nun yanındayız" dedi.





Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin sosyal belediyecilik örneklerini tüm engellemelere rağmen sergilediklerini söyleyerek özellikle İBB Başkanı İmamoğlu'na dikkat çekti.





Kılıçdaroğlu,"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Her alanda İstanbulluların yaşanılır bir kentte yaşaması için elinden geleni yapıyor. Engellere boğuşuyor Ama benim bildiğim özellikle İBB Başkanımız bütün engelleri aşar halkına hizmet verir" ifadelerini kullandı.







