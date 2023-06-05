Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu açıklaması /05 Haziran 2023 20:46

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu açıklaması

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, SÖZCÜ TV sunucusu İpek Özbey’in sorularını yanıtladı. Özbey'in, 'Son görüşmede İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir sıkıntı oldu mu?' sorusuna Kılıçdaroğlu, "Hayır, niye sıkıntı olsun ki? Ekrem Bey bizim bir metropolümüzün başarılı bir belediye başkanı. Diğer belediye başkanlarıyla nasıl görüşüyorsam kendisiyle de öyle görüştüm. Bir sıkıntımız yok" cevabını verdi.

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SÖZCÜ TV sunucusu İpek Özbey, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile özel bir röportaj gerçekleştirdi.

MYK AÇIKLAMASI

Özbey'in gündeme ilişkin sorularına Kılıçdaroğlu şu yanıtları verdi:

* “Yeni MYK'yı belirlerken neleri dikkate aldınız?

-Toplumun beklentilerini dikkate aldım. Yenilenme istiyordu toplum, biz de bunu yaptık.

*Neden tüm teşkilatları kendinize bağladınız?

-Bu da bir beklentiydi. Tabii ki kendime bağladım diye her şeyi ben yapmayacağım. Tek başına çalışmayacağım. Bölge bölge çalışacak yetkililerimiz olacak. Örgütün önümüzdeki dönemdeki durumunu bölge bölge ele alacağız.

İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞME

*İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile son görüşmenizde bir sıkıntı olduğu yazılıp çiziliyor, doğru mu?

-Hayır niye sıkıntı olsun ki. Ekrem Bey bizim bir metropolümüzün başarılı bir belediye başkanı. Diğer belediye başkanlarıyla nasıl görüşüyorsam kendisiyle de öyle görüştüm. Bir sıkıntımız yok.

*Yeni kabineyi nasıl buldunuz?

-Mehmet Uçum demişti ya ‘tek kişilik hükümet' diye. Yine öyle. Bir tek şimdi Mehmet Şimşek pazarlıkla gelmiş gibi görünüyor. Onun dışında Erdoğan ne derse onu yapacak kişiler olarak görüyorum.

“ERDOĞAN YUMUŞAMAZ”

*Erdoğan, yemin törenine geldiğinde neden ayağa kalkmadınız?

-Bir parti genel başkanı geldiğinde neden ayağa kalkayım ki…

*Kendisini bir tek parti genel başkanı olarak mı görüyorsunuz?

-Evet öyle.

*Erdoğan'ın bu dönem kutuplaşmayı gidereceği, yumuşayacağı, kabineyi de ona göre dizayn ettiği görüşü var…

-Erdoğan yumuşamaz. İki konuşmasından da o sinyali almadım.”
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