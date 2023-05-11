Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye çağrı: Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz

Kurmaylarıyla bir otelde yaptığı görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Adayı, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, adaylıktan çekildiğini partisinin genel merkezinde açıkladı.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN MUHARREM İNCE'YE 'DARGINLIKLARI BİR KENARA BIRAKALIM' ÇAĞRISI
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin çekilme kararının ardından açıklama yaparak zeytin dalı uzattı ve İnce'ye "Türkiye’nin sofrasına bekliyoruz" diyerek çağrıda bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu; "Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce’yi Türkiye’nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin..." ifadelerini kullanarak Muharrem İnce'ye çağrıda bulundu.