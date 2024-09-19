Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti lideri Dervişoğlu'na sürpriz ziyaret /19 Eylül 2024 18:45

Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti lideri Dervişoğlu'na sürpriz ziyaret

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüştü. İkili, ziyaretin ardından basın açıklaması düzenledi.

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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkan seçildikten sonra ziyaret edemediğini belirttiği İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile bir araya geldi.

İkili, ziyaretin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

'KARŞILIKLI GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK'

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sayın Genel Başkan seçildikten sonra gelip kendisini kutlamak istiyordum, bugüne nasip oldu. Sayın Genel Başkan ile Türkiye'nin sorunlarını, dünyanın sorunlarını, bölgemizin sorunlarını, ekonomideki sıkıntıları, işsizliği, göz ve sığınmacıları, Orta Doğu'daki karmaşık yapı... Bunları kısa sohbetimizde dile getirdik, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Ben Sayın Genel Başkan'a yürekten teşekkürlerimi ve başarı dileklerimi iletiyorum, güzel ev sahipliği için de teşekkür ediyorum."

Kılıçdaroğlu'nun ardından söz alan Dervişoğlu da "Seçildikten sonra biliyorsunuz bir cerrahi müdahale geçirmiştim. O zaman büyük bir zerafet göstererek geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere şahsımı aramıştı" ifadelerini kaydetti.
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