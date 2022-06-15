Samanyolu Haber /Gündem / Kaftancıoğlu'na sahip çıktı: "Görevinin başındadır" /15 Haziran 2022 13:31

Kaftancıoğlu'na sahip çıktı: "Görevinin başındadır"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun parti üyeliğinin düşürülmesi üzerine açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Canan Kaftancıoğlu görevinin başında. Adaletsizliğe boyun eğmeyeceğiz" dedi

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliğinin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürülmesinin ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi. Kılıçdaroğlu bir kez daha sahip çıktığı Kaftancıoğlu için "Görevinin başındadır" dedi. 

"GÖREVİNİN BAŞINDADIR"
Kılıçdaroğlu, "Canan Kaftancıoğlu görevinin başındadır. Biz Canan Hanımı İstanbul İl Başkanı olarak yüreğimize yazmış vaziyetteyiz. Kimse endişe etmesin. Yapılan uygulamanın da adil bir uygulama olmadığını biliyorum. Adaletsizliğe boyun eğmeyeceğiz. Adaletsizliğe boyun eğerseniz yeni adaletsizliklere kapı aralamış olursunuz. Canan Hanım ne yaptı? Neden il başkanlığı düşürülüyor. Birilerinin talimatına 'evet' mi diyeceğiz? Hayır demeyeceğiz. Bizim ruhumuzunda, Kuvayi Milliye vardır. Adalete saygılıyız ama adalet, adalet olduğu sürece. Bir kişiye haksızlık yapılıp görevinden alınacak, üyeliği düşürülecek. Biz buna uymayız" diye konuştu.
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