Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu'ndan, kendisine hakaret eden Erdoğan'a: Ona vizyon nedir göstereceğim /23 Kasım 2022 16:28

Kılıçdaroğlu'ndan, kendisine hakaret eden Erdoğan'a: Ona vizyon nedir göstereceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine hakaret eden AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, “Böyle boş konuşmaya bırakın devam etsin. Kendisine bir çağrım var 3 Aralık’ta gelsin, benim konuşmamı dinlesin… Vizyon nedir, kendisine öğreteceğim" ifadelerini kullandı.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘gafil, namert, sefil kifayetsiz’ gibi sözlerle hakaret etmişti.

Erdoğan ayrıca muhalefet partisi liderlerine, "Gelin vizyonlarımızı yarıştıralım, projelerimizi kapıştıralım. Hayatı boyunca hasbi siyaset tarzı, harbi insan ilişkisi ile milletimizin gönlünde yer etmiş birisi olarak söylediğim her şeydeki samimiyetimi herhalde kimse sorgulayamaz. Muhalefet liderleri de aynı delikanlılığı sergileyecekse buyurun 2023'ü demokrasi şölenine çevirelim" çağrısında bulunmuştu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a 3 Aralık’ta açıklayacağı vizyon belgesini dinlemek için çağrıda bulundu.

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Böyle boş konuşmaya bırakın devam etsin. Kendisine bir çağrım var; 3 Aralık’ta gelsin, benim konuşmamı dinlesin… Vizyon nedir, kendisine öğreteceğim. Erdoğan’ın ufku nasıl aşılırmış ben vizyon konuşmasında ona göstereceğim.”
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