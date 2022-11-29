Kılıçdaroğlu'ndan 'kış saati' videosu: Sabahlar aydınlık olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından kalıcı yaz saati uygulamasına tepki gösteren bir video paylaştı.





"Türkiye'nin sabahları aydınlık olacak. Sabredin, çok az kaldı" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin sabahlarını karanlığa boğdular. Gerçekten de bu bir trajedidir. Bu saraylıların her şeyden korkmalarına alışmıştık da gün ışığından korkmaları neyin nesidir Allah aşkına. Hayret ediyorum. Bu cehaleti artık bu ülke kaldıramaz oldu. Kalpleri gibi zifiri karanlığa mahkum ettiler Türkiye'yi, bunu hemen ama hemen düzelteceğiz" dedi.