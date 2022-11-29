Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'ndan 'kış saati' videosu: Sabahlar aydınlık olacak /29 Kasım 2022 12:44

Kılıçdaroğlu'ndan 'kış saati' videosu: Sabahlar aydınlık olacak

Kılıçdaroğlu Twitter'dan paylaştığı videoda kalıcı yaz saati uygulamasını eleştirerek, "Zifiri karanlığa mahkum ettiler Türkiye'yi, bunu hemen düzelteceğiz" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından kalıcı yaz saati uygulamasına tepki gösteren bir video paylaştı.

"Türkiye'nin sabahları aydınlık olacak. Sabredin, çok az kaldı" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin sabahlarını karanlığa boğdular. Gerçekten de bu bir trajedidir. Bu saraylıların her şeyden korkmalarına alışmıştık da gün ışığından korkmaları neyin nesidir Allah aşkına. Hayret ediyorum. Bu cehaleti artık bu ülke kaldıramaz oldu. Kalpleri gibi zifiri karanlığa mahkum ettiler Türkiye'yi, bunu hemen ama hemen düzelteceğiz" dedi.
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Kılıçdaroğlu'ndan 'kış saati' videosu

Kılıçdaroğlu'ndan 'kış saati' videosu

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