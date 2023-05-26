Kılıçdaroğlu'ndan 'kredi kartı batağına düşenlere' müjde

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçmenlere kısa mesaj gönderdi ve sandığa gitme çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu, SMS olarak gönderdiği mesajını ayrıca video olarak da yayımladı. Kılıçdaroğlu’nun mesajında "Kredi kartı borçlarınızı devletimizin hazinesi bankalardan devralacak. Kredi kartı borcunuzun faizi tamamen silinecek” ifadelerine yer verildi.



CHP lideri Kılıçdaroğlu, seçime 3 gün kala seçmenlerin cep telefonlarına biriken kredi kartı borçları hakkında bir kısa mesaj gönderdi. Aynı mesajı daha sonra sosyal medyadan bir videoyla da duyurdu. Kısa mesajda ve videoda, "Erdoğan’ın sebep olduğu ekonomik buhran yüzünden birikmiş kredi kartı borçlarınızı, devletimizin hazinesi, bankalardan devralacak” ifadeleri yer aldı ve seçmen sandığa çağırıldı.



Kılıçdaroğlu’nun mesajında şu ifadeler yer aldı:



“Sevgili vatandaşım, borç harç evini güçlendirmeye çalıştığını biliyorum. İktidara gelir gelmez, bireysel kredi kartı borçlarınız için kesin çözüm üreteceğim. Erdoğan’ın sebep olduğu ekonomik buhran yüzünden birikmiş kredi kartı borçlarınızı, devletimizin hazinesi, bankalardan devralacak.



Kredi kartı borcunuzun faizi tamamen silinecek ve anapara 36 ay taksitlendirilecek. Böylece yüz binlerce vatandaşımız, bu yükün altında ezilmekten kurtulacak, rahat bir nefes alacak, borç batağı yüzünden yuvalar yıkılmayacak.



Unutmayın, 28 Mayıs seçimi, bu ağır borçlardan kurtulma veya ülkede borç batağına saplanma referandumudur! Vatanını seven sandığa gelsin.”