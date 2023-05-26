Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu'ndan 'kredi kartı batağına düşenlere' müjde /26 Mayıs 2023 07:49

Kılıçdaroğlu'ndan 'kredi kartı batağına düşenlere' müjde

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçmenlere kısa mesaj gönderdi ve sandığa gitme çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu, SMS olarak gönderdiği mesajını ayrıca video olarak da yayımladı: "Kredi kartı borçlarınızı devletimizin hazinesi bankalardan devralacak. Kredi kartı borcunuzun faizi tamamen silinecek. Sadece anapara tahsil edilecek, o da 36 ay taksitle."

SHABER3.COM

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçmenlere kısa mesaj gönderdi ve sandığa gitme çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu, SMS olarak gönderdiği mesajını ayrıca video olarak da yayımladı. Kılıçdaroğlu’nun mesajında "Kredi kartı borçlarınızı devletimizin hazinesi bankalardan devralacak. Kredi kartı borcunuzun faizi tamamen silinecek” ifadelerine yer verildi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, seçime 3 gün kala seçmenlerin cep telefonlarına biriken kredi kartı borçları hakkında bir kısa mesaj gönderdi. Aynı mesajı daha sonra sosyal medyadan bir videoyla da duyurdu. Kısa mesajda ve videoda, "Erdoğan’ın sebep olduğu ekonomik buhran yüzünden birikmiş kredi kartı borçlarınızı, devletimizin hazinesi, bankalardan devralacak” ifadeleri yer aldı ve seçmen sandığa çağırıldı.

Kılıçdaroğlu’nun mesajında şu ifadeler yer aldı:

“Sevgili vatandaşım, borç harç evini güçlendirmeye çalıştığını biliyorum. İktidara gelir gelmez, bireysel kredi kartı borçlarınız için kesin çözüm üreteceğim. Erdoğan’ın sebep olduğu ekonomik buhran yüzünden birikmiş kredi kartı borçlarınızı, devletimizin hazinesi, bankalardan devralacak.

Kredi kartı borcunuzun faizi tamamen silinecek ve anapara 36 ay taksitlendirilecek. Böylece yüz binlerce vatandaşımız, bu yükün altında ezilmekten kurtulacak, rahat bir nefes alacak, borç batağı yüzünden yuvalar yıkılmayacak.

Unutmayın, 28 Mayıs seçimi, bu ağır borçlardan kurtulma veya ülkede borç batağına saplanma referandumudur! Vatanını seven sandığa gelsin.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kılıçdaroğlu'ndan 'kredi kartı batağına düşenlere'... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:24:46