Kılıçdaroğlu'ndan kritik hamle

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran 2018 Partili Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimi'nden önce İyi Parti'ye verdikleri destek gibi Ahmet Davutoğlu'nun partisi Gelecek Partisi ile Ali Babacan'ın kurduğu Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi'ne grup kurması için destek verebileceklerini söyledi.





Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu bugün yayımlanan makalesinde Kılıçdaroğlu ile yaptığı mülakata yer verdi.





Uğurluoğlu, "Baskın erken seçimde İyi Parti'ye yaptığınız gibi Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'ne de grup kurma desteği verir misiniz?" sorusuna Kılıçdaroğlu'nun, "Demokrasi için elbette veririz. Seçim barajının kaldırılmasını bu yüzden istiyoruz. Meclis'te her parti temsil edilmeli." cevabını verdiğini aktardı.





BABACAN-DAVUTOĞLU İKİLİSİ DE MİLLET İTTİFAKI'NA KATILIRSA...





Aynı makalede, "Erdoğan'ı üzecek ikinci gelişme ise Gelecek ve DEVA partilerinin Millet İttifakı'na katılması olacaktır. Çünkü bu iki partinin liderleri Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan AKP'nin de Erdoğan'ın güçlü ve zayıf noktalarını çok iyi bilirler ve AKP'den büyük miktarda seçmen koparırlar." tespitinde bulunuldu.





Makalede şu ifadeler yer aldı: "Onlar da güçlendirilmiş parlamenter rejimden yanalar. 2 yıla yaklaşan sürede çöken partili cumhurbaşkanı yani tek adam rejiminin savunucusu Cumhur İttifakı'dır. Ki bu noktada Bahçeli'nin, 'Ben yokum, haydi erken seçim yapalım' demesi inanın hiçbir partiye sürpriz olmayacaktır."