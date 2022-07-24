Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'ndan 'Lozan' çıkışı: 'Yapacağımız ilk iş...' /24 Temmuz 2022 12:10

Kılıçdaroğlu'ndan 'Lozan' çıkışı: 'Yapacağımız ilk iş...'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yıl dönümünü kutladı. Kılıçdaroğlu mesajında Lozan'ın resmi bayram olarak kabul edilmesi için kanun teklifi vereceklerini belirtti.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yıl dönümünü kutladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Lozan Barış Antlaşması'ndaki diplomasi zaferiyle Milli Mücadele'nin taçlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Lozan Barış Antlaşması'nın yıl dönümünde tekrar söylüyorum. Parlamento açıldığında vereceğimiz ilk kanun teklifi, Lozan'ın resmi bayram olarak kabul edilmesinin teklifi olacaktır. Lozan, ülkemizin tapu senedidir. Büyük bir diplomasi zaferine imza atarak bağımsız Türkiye'nin yolunu açan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İsmet İnönü'yü ve tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor, Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yılını kutluyorum"

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