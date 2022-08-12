Kılıçdaroğl'undan Nebati'ye cevap: Söz verdim, seçimden sonra ÖTV indirilecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin basına kapalı bir toplantıda söylediği, "Biz kendi aramızda demedik mi ‘Ya şu ÖTV’yi artıralım " şeklindeki ifadelerine sosyal medya üzerinden cevap verdi.
Kılıçdaroğlu Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sevgili halkım, bunların Saraydan atanma bakanı 'biz ÖTV’yi artıracaktık, Kılıçdaroğlu konuştu' demiş. Söz verdim, seçimden sonra ÖTV indirilecek. İkinci el fiyatına yeni araba alacaksınız. Bunların atanmışlarına gelince, her şeyleri skandal, ciddiye alınacak bir tarafları yok" dedi.
NE OLMUŞTU
CHP lideri Kılıçdaroğlu, 25 Temmuz’da Twitter hesabından evinin mutfağından yurttaşlara seslendiği bir video ile ÖTV konusunda 'indirim' vaadinde bulunmuştu. "Bizler iktidara gelinceye kadar araba alımını öteleyin. Araba almayın" çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, "Geldiğimizde halkımızın en çok rağbet gösterdiği araç segmentlerinde ÖTV'yi çizeceğiz" sözü vermiş, ÖTV'nin yalnızca lüks araç alanlarda uygulayacağını belirtmişti.
CHP liderinin bu vaadinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebatİ'nin geçtiğimiz günlerde katıldığı bir toplantıda söylediği sözler sosyal medyaya yansımıştı. Nebati toplantıda ÖTV artırımına mı gitsek' dedik bu genel başkan (Kemal Kılıçdaroğlu) yanlış anlamış bizi; yanlış dinlemiş. ‘ÖTV indirilecek’ dedi. ‘ÖTV indirilecek’ deyince de millet araba almamaya başladı. Almamaya da devam etsin. Biz kendi aramızda demedik mi ‘Ya şu ÖTV’yi artıralım da şeyi biraz kıralım” idemişti.