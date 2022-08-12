Kılıçdaroğl'undan Nebati'ye cevap: Söz verdim, seçimden sonra ÖTV indirilecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin basına kapalı bir toplantıda söylediği, "Biz kendi aramızda demedik mi ‘Ya şu ÖTV’yi artıralım " şeklindeki ifadelerine sosyal medya üzerinden cevap verdi.





Kılıçdaroğlu Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sevgili halkım, bunların Saraydan atanma bakanı 'biz ÖTV’yi artıracaktık, Kılıçdaroğlu konuştu' demiş. Söz verdim, seçimden sonra ÖTV indirilecek. İkinci el fiyatına yeni araba alacaksınız. Bunların atanmışlarına gelince, her şeyleri skandal, ciddiye alınacak bir tarafları yok" dedi.



