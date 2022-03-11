Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu'ndan o adrese gitme kararı /11 Mart 2022 20:16

Kılıçdaroğlu'ndan o adrese gitme kararı

Geçtiğimiz günlerde zamlara tepki olarak ödenmeyen faturayla birlikte elektrikleri kesilen Moda Sahnesi'ni ziyaret etmek istediğini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Elektriğinizi tekrar açmışlar ama ne olur ne olmaz, kandil de getireceğim. Malum bende çok var. Gönderen hiç olmazsa bir işe yaramış olur." ifadelerini kullandı.

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İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunan tiyatro ve sinema merkezi Moda Sahnesi’nin elektriği dün kesildi. Moda Sahnesi yönetimi, elektriğe yapılan zammın ardından ocak ayında gelen 20 bin 61 lira 90 kuruşluk elektrik faturasını ödemeyeceğini açıklamıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından; elektrikleri dört saat boyunca kesilen Moda Sahnesi'ni ziyaret etmek istediğini duyurdu.

Moda Sahnesi'nin elektriğin kesilmesine ilişkin paylaştığı videoyu alıntılayan Kılıçdaroğlu, "Sevgili Moda Sahnesi; milletimiz için verdiğiniz mücadeleyi tarih yazacaktır. İzninizle Cumartesi saat 13.00’te sizleri ziyaret etmek isterim. Elektriğinizi tekrar açmışlar ama ne olur ne olmaz, kandil de getireceğim. Malum bende çok var. Gönderen hiç olmazsa bir işe yaramış olur" dedi.
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