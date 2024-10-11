Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e: Milletin anası ağlıyor, siz neyin normalleşmesini yapacaksınız?

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV canlı yayınında İpek Özbey'in sorularını yanıtladı.







'BİZ MÜCADELE PARTİSİYİZ'



Özgür Özel'in "normalleşme" politikasını değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu, "Normalleşme, neyin normalleşmesi? Normalleşmenin karşılığı anormalleşmedir. Anormal olan birisiyle normalleşmem lazım değil mi? Saray ile neyin normalleşmesini yapacağım? Adam Anayasa Mahkemesi kararını uygulamam diyor, ne yapacaksınız?" diye konuştu.





"Her türlü hakareti ediyor, ne yapacaksınız?" diyen Kılıçdaroğlu, "Bunlar partiye zarar verir. Biz mücadele partisiyiz. Biz CHP’yiz, devleti kuran partiyiz. Biz mücadele ettiğimiz içindir ki seçimlerde birinci parti olduk. Biz bu mücadeleyi vermek zorundayız. Milletin anası ağlıyor, siz neyin normalleşmesini yapacaksınız? AK Parti'ye oy verenler kardeşlerimize gideceksiniz. Biz size anlattıkları gibi bir parti değiliz diyeceksiniz. Helalleşmeyi halkla yapacaksınız. Sarayla nesini yapacağız! Helalleşme, normalleşme değildir. Helalleşme halkla olur" ifadelerini kullandı.





Özgür Özel ile normalleşme konusu konuşup konuşmadıkları sorulan Kılıçdaroğlu, "Pek şey konuştuk ama konu açılmadığı için konuşmadık. Düşüncelerimi zaman zaman ifade ediyorum. Zorunlu olmadıkça kamuoyuna bir açıklama yapmıyorum" yanıtını verdi.





'KENDİ HALKINA HAKARET EDEN ERDOĞAN'IN ÖNÜNDE NİYE AYAĞA KALKACAĞIM'

TBMM'de yeni yasama yılının açılışında CHP'li milletvekillerinin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ayağa kalkarak karşılamasını eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan kendi halkına hakaret eden birisi. Bu ülkenin kadınlarına 'sürtük' dedi. Ettiği yeminin gereğini yaptı mı, Erdoğan tarafsız mı? Hayır. Bu ülkede hakaret etmediği kişi, kurum kalmadı. Bu ülkenin iki büyük kurucusuna 'ayyaş' dedi. Ben o kişinin önünde niye ayağa kalkacağım? AK Parti'nin genel başkanı olmadığı dönemde ayağa kalktık, alkışlamadık. 'Ananı da al git' diyen o değil miydi, iftiralar atan diyen o değil miydi, sahte videolarla seçim meydanlarına çıkan diyen o değil miydi? Bu sahtekarlığın önünde ayağa mı kalkılır ya! CHP sıradan bir parti değildir, namus ve şeref kavramını, ahlakı, erdemi bilen bir partidir."





'ERDOĞAN OLAYLARI KAPATMAKTA MAHİR, ÇÖZÜM SÜRECİNİN GELECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM'

"İktidar yeni bir çözüm sürecine CHP'nin destek vermesi için normalleşme istiyor" yorumları sorulan Kemal Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi:





"Erdoğan olayları kapatmak konularında mahirdir. Piyasalarda ateş var, işsizlik var. Olayları kapatmak, toplumun dikkati başka yere çekmek, işte oturalım, normalleşelim, dertleşelim, şunu yapalım… ‘Bak ben paşaları hapishaneden çıkardım, bu normalleşmenin sonucudur.’ Hayır efendim, zaten çıkacak onlar. Boşuna aldılar o insanları. Ya Adli Tıp kurumunun raporu var. Zaten bırakmak zorundasın.





Hapishaneler tıka basa dolu. Sadece hapishaneler değil Türkiye’yi yarı açık cezaevine çevirdi bunlar. Kimse korkudan bir şey söyleyemiyor. Beyefendi 'Tutuklayın' dediğinde tutukluyorlar. Bu mudur adalet?





Çözüm sürecinin geleceğini düşünmüyorum. Ülkeyi bu bataklığa sürükleyen bir kişi Türkiye'nin sorunları çözemez. O kendi sorunlarını çözmek istiyor. 'Ben bir daha cumhurbaşkanlığı koltuğunda nasıl kalabilirim, bunları nasıl kandırabilirim, nasıl bir araya gelebiliriz'. Bunun altyapısını oluşturuyor beyefendi."





CHP'DE 'ÖZGÜRCÜLER, KEMALCİLER, EKREMCİLER' VAR MI?



Kılıçdaroğlu, "Meclis açılışında bazı CHP milletvekilleri ayağa kalkmadı, bunlar da size yakın isimler. 'Özgürcüler, Kemalciler, Ekremciler' var mı partide?" sorusunu "Ben doğru bulmam. Genel başkan olduğumda hiç kimsenin 'Kemalci' olmasını istemem demişimdir. Parti kişilere bağlı değil, bir felsefesi var. Kemalci, Özgürcü ne demek? Biz CHP'liyiz. CHP'nin temel özelliklerinden birisi CHP'lilerin rahatlıkla konuşmaları ve eleştirmeleridir. Parti meclisinde ya da grupta beni eleştiren hiçbir arkadaşımın sözünü kesmem. Bütün eleştirileri dinlerim. Olur ya bir hatamız, eksiğimiz vardır. Bir partide tartışma olmazsa, parti parti olmaktan çıkar" diye yanıtladı.





İMAMOĞLU'NA SİYASİ YASAK: EKREM BEY KOLAY LOKMA DEĞİL

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na siyaseti yasak getirilme ihtimali sorulan Kılıçdaroğlu, "Siyasetçi sandıkla gelir, sandıkla gider. Siz kalkıyorsunuz, bir büyükşehir belediye başkanıyla uğraşıyorsunuz. 'Nasıl yasak getiririm de siyasetin dışına iterim'... Canan Kaftancıoğlu için de aynı şey yapıldı. Ekrem Bey onların yutacağı kadar kolay bir lokma değildir. Herkes haddini bilecek. Hakim, hakimliğini yapacak; savcı, savcılığını yapacak; siyasetçi de siyasetçiliğini yapacak. Siz saraydan talimat alıp, sarayın gereğini yerine getiriyorsanız istifa edeceksiniz" ifadelerini kullandı.





"Siz Özgür Bey’e çok mu kızgınsınız?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Yok, hayır. Başarılı bir grup başkanvekiliydi. Her zaman söylerim" dedi.





"Başarılı bir genel başkan değil mi?" sorusuna ise "Daha yeni genel başkan. Umarım tüm bunların farkına varır" cevabını verdi.