Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'ndan Roboski çıkışı: Helalleşmemiz lazım /28 Aralık 2021 14:51

Kılıçdaroğlu'ndan Roboski çıkışı: Helalleşmemiz lazım

Roboski'de 10 yıl önce katledilen 34 köylüyü anmak için mezarlığa giden ailelerle telefonda konuşan CHP lideri, “Evlatların geri gelmesi mümkün değil ama onlarla helalleşmemiz lazım” dedi.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Roboski katliamında yakınlarını kaybeden ailelerle telefonda görüştü. Kılıçdaroğlu, “İnşallah bütün yaşadıkları sorunları bir şekilde çözeceğim. Evlat acısını biliyorum, evlatların geri gelmesi de mümkün değil ama onlarla helalleşmemiz lazım” dedi. Roboski’de çocuğunu kaybeden annelerden biri ise Kılıçdaroğlu’na, “Adalet Roboski’ye gelmedi ama adaletin müjdesini Roboski’ye getirdiler. Bu açıdan çok mutlu olduk” yanıtını verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Ankara Milletvekili Levent Gök, Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde yaşanan katliamın 10. yıldönümünde, katliamda hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla birlikte mezarlık ziyaretinde bulundu.

‘ONLARIN HAKKINI HUKUKUNU SAVUNMAK GÖREVİMİZ’

ANKA Ajansı’nın haberine göre; mezarlık ziyareti sırasında Kemal Kılıçdaroğlu da ailelerle telefonda görüştü. Kılıçdaroğlu, ailelere şunları söyledi: “İki değerli arkadaşımız orada, Roboski’de yaşanan olayı, yaşanan dramı TBMM’de dile getirdiler. Dolayısıyla kamuoyunun bu konuda dikkatini çektiler. Bütün annelerin ellerinden öpüyorum; selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Her zaman her yerde onların hakkını hukukunu savunmak görevimizdir. Bütün annelere mutlu bir yıl diliyorum, mutsuz olmasınlar. İnşallah bütün yaşadıkları sorunları bir şekilde çözeceğim. Evlat acısını biliyorum, evlatların geri gelmesi de mümkün değil ama onlarla helalleşmemiz lazım.”

‘HELALLEŞMEK İLK ROBOSKİ’DEN GEÇMELİDİR’

Bir anne ise Kılıçdaroğlu’na ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: “Biz, Roboski adına, gönderdiğiniz heyete teşekkür ederiz. ‘Helalleşme’ dediniz, evet. Önce helalleşme Roboski’den geçiyor. Biz her zaman sizi dinliyoruz. Çok mutlu olduk, buraya gelen heyetle, sizin konuşmanızla. Helalleşmek elbette önemli bir şeydir. Helalleşmek ilk Roboski’den geçmelidir. Adalet Roboski’ye gelmedi ama adaletin müjdesini Roboski’ye getirdiler. Bu açıdan çok mutlu olduk.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kılıçdaroğlu'ndan Roboski çıkışı: Helalleşmemiz lazım Sonraki Haber >>

HDP'de katliamdan dönüldü

HDP'de katliamdan dönüldü

‘Ümide Yolculuk’ başlıyor

‘Ümide Yolculuk’ başlıyor

Bingöl'de ortalık karıştı

Bingöl'de ortalık karıştı

Togg'un tanıtımında tuhaf ve sert müdahale!

Togg'un tanıtımında tuhaf ve sert müdahale!

İmamoğlu'ndan Soylu'ya cevap

İmamoğlu'ndan Soylu'ya cevap

Gizemli uçak X-59'dan çarpıcı görüntüler!

Gizemli uçak X-59'dan çarpıcı görüntüler!

70’lik işportacı teyzeden iktidara ekonomi dersi

70’lik işportacı teyzeden iktidara ekonomi dersi

Alaeddin Yavaşça

Alaeddin Yavaşça

Yapılan en büyük uzay teleskobu fırlatıldı

Yapılan en büyük uzay teleskobu fırlatıldı

Biden'a canlı yayında telefon şoku

Biden'a canlı yayında telefon şoku
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:14:49