Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'ndan seçim uyarısı: Rehavete kapılmayın! /26 Mart 2023 09:59

Kılıçdaroğlu'ndan seçim uyarısı: Rehavete kapılmayın!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanlarıyla “seçim” gündemi için buluştu. Kılıçdaroğlu, ekibine “Bize de yüksek anketler geliyor ama kampanyayı sanki kafa kafaya bir yarış varmış gibi yürüteceksiniz. Yereldeki başarıyı genelde göstermeliyiz” diye seslendi.

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CHP’li belediye başkanları Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nde seçim gündemiyle basına kapalı olarak toplandı. Edinilen bilgiye göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başkanlara seçimlere yönelik uyarılarda bulundu. 

Kılıçdaroğlu’nun, “Bize de yüksek anketler geliyor ama kampanyayı sanki kafa kafaya bir yarış varmış gibi yürüteceksiniz. Rehavete kapılmayacaksınız. Sadece oylarımızın çok olduğu yerlere değil, az olduğu yerlere de odaklanın. Arkadaşlar bazen beni de bir yerlere götürüyor. Alkış kıyamet kopuyor. ‘Seçimi kazandık’ gibi bir hava oluşuyor. Halbuki bizim partililerimizin ağırlıklı olduğu bir yer. Körler sağırlar birbirini ağırlar durumu oluyor. Bizim farklı yerlere yönelmemiz gerek” uyarısını yaptığı öğrenildi. 

Başkanlardan birleştirici bir dil kullanmalarını isteyen Kılıçdaroğlu’nun “Kimseye olumsuz, sert davranmayın. Kötü davranırsak Erdoğan’dan ne farkımız kalır? Biz Türkiye’yi yönetmeye talibiz. Bunu yerelde gösterdik şimdi genelde göstermek istiyoruz” dediği belirtildi.  

‘İNSANLARA DOKUNMALIYIZ’
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da “İnsanlara dokunacak, ötekileştirmeyecek konuşmalarımız olmalı. Hayat pahalılığına vurgu yapılmalı. İnsanlar mutlaka bir değişim istiyor. Konuşmalarımızda sadece CHP değil, Millet İttifakı vurgusu yapmalıyız” dediği belirtildi. 

‘3 BİN SANDIKTA GÖREVLİ YOK’
CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’in de 3 bin 90 sandıkta hâlâ görevli olmadığını söylediği başkanlardan gönüllü bulunması konusunda destek istediği belirtildi. 


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