Kılıçdaroğlu'ndan Sezer'e ziyaret

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i ziyaret etti.





Kılıçdaroğlu, bugün saat 14.00'te 10. Cumhurbaşkanı Sezer'i Ankara'daki evine konuk oldu. Sezer'in Gölbaşı'ndaki konutunda gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.





Kılıçdaroğlu'na, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Göke eşlik etti.







Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu'nu aracına kadar uğurlayan Sezer, basın mensuplarının "Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekliyor musunuz?" sorusuna, "Evet" yanıtını verdi. Ahmet Necdet Sezer, Kılıçdaroğlu için başarı dileğinde bulundu.





Ahmet Necdet Sezer, 2000-2007 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı yaptı.





Kılıçdaroğlu, adaylığından önce TİP ve SOL Parti'yi; adaylığının açıklanmasının ardından BTP, MYP, HDP, Adalet Partisi ve Memleket Partisi ile görüşmüştü.