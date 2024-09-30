Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Ateş davası sonrası açıklama: 'Asıl failler gizleniyor'

"Sayın Genel Başkan geldi ve bizi yalnız bırakmadı. Duruşmada yanımızda oldu. İlk günden beri destek veriyor. Beklediğimiz gibi oldu aslında. Hızlı bir şekilde davayı kapatmaya çalışıyorlar. Sanırım yarın tutukluların cezasının tamamını bitirecekler. Ancak bizim için en ağır cezayı da verseler bunlara tatmin edici olmayacak. Çünkü asıl yargılanması gereken azmettiriciler yani aslında gerçek katiller diyebileceğimiz bu şahıslar dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor. O diğer 17 kişilik dosya da devam ediyor. Kaldığı yerden mücadelemiz devam ediyor. Ümidimiz odur ki diğer dosyayla ilgili de yargılamanın en hızlı biçimde yapılması ve gerçek azmettiricilerin de adil bir şekilde yargılanması."





BirGün'de yer alan habere göre CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin davanın bugün görülen duruşması sonrası yaptığı açıklamada; "Dosya bilinçli olarak karartılmak isteniyor. Asıl failler gizleniyor. Asıl faillerin kim olduğunu aslında hepimiz biliyoruz" dedi.Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasında yarın sabah 09.00'a kadar ara verildi. Dava çıkışı CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ayşe Ateş beraber açıklama yaptı.Ayşe Ateş, duruşmaya ilişkin şunları söyledi:Cinayetin asıl faillerinin gizlediğini belirten Kılıçdaroğlu ise konuşmasında şunları kaydetti:"Gerçek azmettiriciler. Az önce Ayşe Hanım söyledi. Annesi de aynen şu cümleleri kullandı, 'Benim oğlumun katilleri dışarıda'. Yani salonda değil, dışarıda. Dolayısıyla gerçek katillerin bulunması ve yargının önüne çıkarılması lazım. Ayşe kardeşim hiç üzülmesin. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Adalet gerçekleşinceye kadar, gerçek katiller yani talimatı verenler gün yüzüne çıkıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Elbette de bu sadece benim görevim değil. Bu ülkede yaşayan 85 milyon insanın ortak görevi olmak zorundadır. Medya da bu konuda üzerine düşeni yapıyor. Görevini yerine getiriyor ama dosya bilinçli olarak karartılmak isteniyor. Asıl failler gizleniyor. Asıl faillerin kim olduğunu aslında hepimiz biliyoruz. Ama yargının önüne çıkmaları ve bu kararı niçin verdiklerini, 'Sinan Ateş'in kaleminin kırılması gerekiyor' diyenlerin kim olduğunu artık Türkiye'nin bilmesi gerekiyor. Bunun için mücadele edeceğiz."