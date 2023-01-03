Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Ateş mesajı: 'Çok şey biliyoruz'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.







Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:





"KENDİ GÜCÜMÜZLE BÜYÜYECEĞİZ"



- Türkiye'yi yöneten kişi asla para için kapı kapı dilenci gibi dolaşmayacak. Buna da son vereceğiz. Kendi gücümüzle büyüyeceğiz ve kalkınacağız. Rüşvetin, torpilin, yolsuzluğun olmadığı bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Eğer kul hakkına herkes saygı gösteriyorsa, kul hakkı yemenin en büyük günah olduğuna toplum olarak inanıyorsanız kul hakkı yiyenleri iktidardan göndereceğiz, adaletten yana olanları iktidara getireceğiz. Terörün sıfırlandığı bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Bütün komşularımızla barış içinde yaşayacağız.





GEZİ TUTUKLULARINA SELAM GÖNDERDİ

- Bu ülkenin hapishanesinde haksız yere yatanlar var. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, haksız yere yatıyorlar! Adaleti savunmazsanız siyaset yapmanızın mantığı yoktur. Her haksızlığa itirazımızı yapacağız.





- 85 milyon yurttaşıma sesleniyorum, karamsarlığa kapılmayın. Bu haksızlıkları görüyoruz, yaşıyoruz ama asla karamsarlığa kapılmayacağız. Sandık geldiğinde gideceğiz ve bir zulüm iktidarına son vereceğiz. Kimse endişe etmesin, geliyor gelmekte olan!





SİNAN ATEŞ SUİKASTI

- Bu ülkenin başkentinde bir suikast gerçekleşti. Sinan Ateş. Genç bir babayı öldürdüler. Ülkücü hareketin en değerli isimlerinden birisiydi. Ankara'nın göbeğinde katlettiler. Ailesi talep etti, konu siyasallaşmasın diye sabırla susuyorum. Sabırla sonucu bekliyorum. Tabii ki bize de bilgiler akıyor, biz bunun farkındayız. Tabii ki çok şey biliyoruz. Bu işten çok pis kokuların geldiğinin de farkındayız. Görevliler işini yapsın diye şimdilik sesimizi çıkarmıyoruz. Bakınız, saraydan tık yok. Sarayın stepnesi ise sanki en değerli evlatlarından biri öldürülmemiş gibi tek kelime dahi etmiyor.





- Kendi evladına dahi sahip çıkamıyor. Bu cinayeti görmezlikten gelemezler, susarak bu işi geçiştiremezler. Biz buna CHP olarak izin vermeyeceğiz, gerçek aydınlanıncaya kadar. Aile, adalet istiyor. Haksızlıklara karşı durmak istiyor. Adaleti savunan kişiler olarak bizler de bu olay aydınlanıncaya kadar takipçisi olacağız. Eşine de, babasına da söz verdim. Kimse unutmasın, Bay Kemal kafasına bir şey koyduysa mutlaka çözecektir.





İMAMOĞLU DAVASI

-İstanbul seçimleri yapıldı, seçimleri İmamoğlu kazandı. İtirazlar geldi, YSK üzerinden bir kumpas çevirdiler. YSK üyeleri toplandı, aynı zarfın içine konan 4 oydan 3'ü doğru, 1'i yanlıştır dediler. Dünya tarihinde, yargı tarihinde görülmemiş bir şey. Ben bunlara YSK çetesi dedim. Her zaman her yerde söylüyorum dedim. İkinci seçim yapıldı. 13 binlik fark 800 bine çıktı. Bu millet haksızlığa tahammül edemiyor. Evlere baskın yapıldı.





- Eğer soruşturma açılmazsa o hakimle ilgili, Adalet Bakanı da bu kumpasın içindedir. Gerçekleri bilmeye 85 milyonun hakkı var. Hakim hangi gerekçeyi gösteriyor ve hakime kim söyledi 'Biz istinafı da ayarladık' diye.







- Saray'ın sofrasına oturan hakimin kararına itibar edilmez. Saray'dan talimat alan hakimin kararına itibar edilmez. Karar hakimin değil, Saray'ın kararıdır. Üçüncü kumpas, "Siz neden Fatih Sultan Mehmet tablosunu aldınız Türkiye'ye getirdiniz..." Allah size akıl fikir versin.





"SAKIN BU HATAYA DÜŞMESİNLER"

- Yeni bir Saray oyunuyla karşı karşıyayız. Bir şekilde İBB'ye çökmek istiyorlar. Amaçları, seçime İstanbul'un kaynaklarını kullanarak girmek. Ekrem İmamoğlu'na kurulan komplonun tek sebebi budur. Şimdi görüyoruz ki işi kayyıma kadar götürmek hevesindeler.





- Ekrem Başkanımıza bu komployu devam ettirirlerse, kayyım atama aptallığına girişirlerse bunu bir diktatörün halkına uyguladığı terörizm olarak kabul edeceğiz ve öyle göreceğiz. Bunu yapmaya kalkarlarsa kimse daha fazla Bay Kemal'den sabır beklemesin, açık ve net söylüyorum. Sakın bu hataya düşmesinler, cehennemin kapılarını açarlar. Hiç kimse için iyi olmaz. Bu kadar derdimiz var. Siz ne istiyorsunuz? Milletin iradesinden ne istiyorsunuz? Demokrasiye kastediyorsunuz.