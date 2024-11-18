Kılıçdaroğlu'ndan siyasi yasak istenen dava öncesinde kritik açıklama

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu için hapis cezası ve siyasi yasak istenen davanın duruşmasının 22 Kasım Cuma günü Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılacağını duyurdu.



"ERDOĞAN'DAN HESAP SORMAYA GİDİYORUM"



Kılıçdaroğlu, "Savunma yapmaya gidiyorum dedim ama sanmayın ki kendimi savunacağım. Ben oraya Erdoğan'dan yaptığı ve yaptırdığı yolsuzlukların hesabını sormak için gidiyorum" ifadelerini kullandı.



Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:



"Savunma yapmaya gidiyorum dedim ama sanmayın ki kendimi savunacağım. Ben oraya Erdoğan'dan yaptığı ve yaptırdığı yolsuzlukların hesabını sormak için gidiyorum. Ben oraya Misak-ı Milli için gidiyorum. Ben oraya Cumhuriyet'e ve Atatürk'e bağlılık yemini ettiği için ihraç edilen genç teğmenler adına gidiyorum. Daha birkaç gün önce yoksulluktan yanarak can veren 5 evladımızın hakkı için gidiyorum. Bağımsızlığımız için, kardeşliğimiz için ve geleceğimiz için gidiyorum. Uyuşturucu baronlarıyla mücadele için, kara paracılar ve çetelerden hesap sormak için gidiyorum.



“EMPERYALİSTLERİN KURDUĞU OYUNU BOZACAĞIZ”



Dostlar, safları sıklaştırın. Vatan ve millet düşmanlarına karşı Kuvayı Milliye ruhunu tesis edeceğiz. Sevr'i nasıl parçalayıp, yırtıp attıysak; emperyalistlerin kurduğu bu oyunu da bozacağız. İşbirlikçilerden kesinlikle hesap soracağız. Korkmayın birlikte başaracağız."