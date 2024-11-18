Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'ndan siyasi yasak istenen dava öncesinde kritik açıklama /18 Kasım 2024 18:31

Kılıçdaroğlu'ndan siyasi yasak istenen dava öncesinde kritik açıklama

Hakkında hapis ve siyasi yasak cezası istenen Kemal Kılıçdaroğlu'nun 22 Kasım'da görülecek duruşmaya katılacağı açıklanmıştı. Bu gelişmenin ardından Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, "Ben oraya Erdoğan'dan yaptığı ve yaptırdığı yolsuzlukların hesabını sormak için gidiyorum" açıklamasını yaptı.

SHABER3.COM

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu için hapis cezası ve siyasi yasak istenen davanın duruşmasının 22 Kasım Cuma günü Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılacağını duyurdu.

"ERDOĞAN'DAN HESAP SORMAYA GİDİYORUM"

Kılıçdaroğlu, "Savunma yapmaya gidiyorum dedim ama sanmayın ki kendimi savunacağım. Ben oraya Erdoğan'dan yaptığı ve yaptırdığı yolsuzlukların hesabını sormak için gidiyorum" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Savunma yapmaya gidiyorum dedim ama sanmayın ki kendimi savunacağım. Ben oraya Erdoğan'dan yaptığı ve yaptırdığı yolsuzlukların hesabını sormak için gidiyorum. Ben oraya Misak-ı Milli için gidiyorum. Ben oraya Cumhuriyet'e ve Atatürk'e bağlılık yemini ettiği için ihraç edilen genç teğmenler adına gidiyorum. Daha birkaç gün önce yoksulluktan yanarak can veren 5 evladımızın hakkı için gidiyorum. Bağımsızlığımız için, kardeşliğimiz için ve geleceğimiz için gidiyorum. Uyuşturucu baronlarıyla mücadele için, kara paracılar ve çetelerden hesap sormak için gidiyorum.

“EMPERYALİSTLERİN KURDUĞU OYUNU BOZACAĞIZ”

Dostlar, safları sıklaştırın. Vatan ve millet düşmanlarına karşı Kuvayı Milliye ruhunu tesis edeceğiz. Sevr'i nasıl parçalayıp, yırtıp attıysak; emperyalistlerin kurduğu bu oyunu da bozacağız. İşbirlikçilerden kesinlikle hesap soracağız. Korkmayın birlikte başaracağız."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kılıçdaroğlu'ndan siyasi yasak istenen dava öncesinde... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:51:14