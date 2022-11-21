Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'ya 'şerefsiz' davası

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz hafta bakanlığının Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki bütçe görüşmelerinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı ve “Kara parayı aklayan da uyuşturucu ticareti yapan da şerefsizdir. İspat etmeyen Kılıçdaroğlu da şerefsizdir. Bu kadar basit. İspat etmeyen de şerefsizdir” dedi.







CHP’li milletvekillerinin tepkisine karşılık İçişleri Bakanı Soylu diğer milletvekillerine yönelik de “şerefsiz” ifadeleriyle sözlerini sürdürdü.





CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sözleri nedeniyle 200 bin liralık dava açtıklarını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Kılıçdaroğlu’nun avukatı Çelik, “TBMM Plan ve Bütçe Komisyon görüşmeleri sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından, ifade edilen "Şerefsiz" hakaret sözü nedeniyle Soylu aleyhine 200.000?'lik dava açtık. Genel Başkanımız @kilicdarogluk'nun talimatı gereğince bu ahlaksızlığın hesabını soracağız!..” ifadelerini kullandı.

