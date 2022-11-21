Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'ya 'şerefsiz' davası /21 Kasım 2022 15:24

Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'ya 'şerefsiz' davası

CHP lideri Kılıçdaroğlu, kendisi için 'şerefsiz' diyen İçişleri Bakanı Soylu hakkında 200 bin TL'lik dava açtı.

SHABER3.COM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz hafta bakanlığının Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki bütçe görüşmelerinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı ve “Kara parayı aklayan da uyuşturucu ticareti yapan da şerefsizdir. İspat etmeyen Kılıçdaroğlu da şerefsizdir. Bu kadar basit. İspat etmeyen de şerefsizdir” dedi.

CHP’li milletvekillerinin tepkisine karşılık İçişleri Bakanı Soylu diğer milletvekillerine yönelik de “şerefsiz” ifadeleriyle sözlerini sürdürdü.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sözleri nedeniyle 200 bin liralık dava açtıklarını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Kılıçdaroğlu’nun avukatı Çelik, “TBMM Plan ve Bütçe Komisyon görüşmeleri sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından, ifade edilen "Şerefsiz" hakaret sözü nedeniyle Soylu aleyhine 200.000?'lik dava açtık. Genel Başkanımız @kilicdarogluk'nun talimatı gereğince bu ahlaksızlığın hesabını soracağız!..” ifadelerini kullandı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'ya 'şerefsiz' davası Sonraki Haber >>

Beş soruda "Geleceğin Avrupa Savaş Uçağı" Anlaşması

Beş soruda

Bayraktaroğlu: "Üye olmamakla birlikte diye bir suç olmaz!"

Bayraktaroğlu:

[Harun Tokak] Kardelen

[Harun Tokak] Kardelen

Kardelen

Kardelen

Sabri Uzun'dan İstiklal itirafı: Tek başarı MOBESE görüntüleri, onu kuran dört kişi cezaevinde

Sabri Uzun'dan İstiklal itirafı: Tek başarı MOBESE görüntüleri, onu kuran dört kişi cezaevinde

Hocaefendi: Dünyevi, insani, şahsi hiç bir beklentimiz yok

Hocaefendi: Dünyevi, insani, şahsi hiç bir beklentimiz yok

Sabah, Soylu’nun polislerinin ‘tiyatrosunu’ deşifre etti

Sabah, Soylu’nun polislerinin ‘tiyatrosunu’ deşifre etti

Gazze'de korkunç yangın: 7'si çocuk en az 21 ölü

Gazze'de korkunç yangın: 7'si çocuk en az 21 ölü

Toyota, Prius'un yeni kasasını tanıttı

Toyota, Prius'un yeni kasasını tanıttı

Rusya, Ukrayna’nın bütün büyük şehirlerini vurdu

Rusya, Ukrayna’nın bütün büyük şehirlerini vurdu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:52:29