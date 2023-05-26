Samanyolu Haber /Gündem / 'Kılıçdaroğlu'ndan talebim olmadı' diyen Oğan'ı Yavaş yalanladı: 'Makam talebiniz oldu' /26 Mayıs 2023 13:34

'Kılıçdaroğlu'ndan talebim olmadı' diyen Oğan'ı Yavaş yalanladı: 'Makam talebiniz oldu'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim çalışmalarının paylaşıldığı resmi hesaptan yapılan paylaşımda, Sinan Oğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'makam talep ettiği' belirtildi. Yavaş, Oğan'ın "Tabanımı ikna etmek için kamuoyuna deklare edilmesi gerekir, aksi halde ikna edemem" dediğini aktardı.

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İlk turda aldığı yüzde 5,2'lik oy oranıyla ikinci tura katılım şansını kaybeden ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Cumhur İttifakı'na katılarak AKP'li Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğini açıklamıştı.

Önceki gün katıldığı TRT Haber canlı yayınında, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi aktaran Oğan, "Erdoğan'dan da Kılıçdaroğlu'ndan da talebim olmadı. Bazı şeyler konuşuldu, şunları şunları verebiliriz diye" ifadelerini kullanmıştı.

Oğan, "Ben bir prensip ortaya koydum, ilkelerimizi ortaya koyduk. Kılıçdaroğlu, seçimi kazanacağına dair hiçbir ikna edici bir şey kullanmadı" iddiasında bulunmuştu.

YAVAŞ'TAN YANIT: MAKAM TALEBİNİZ OLDU
Son olarak Ankara Büyükşehir Beldiye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim çalışmalarının aktarıldığı resmi hesaptan yapılan paylaşımda, 2. turda Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan'ın, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan makam talep ettiği belirtildi. 

Yavaş'ın paylaşımında Oğan'ın, "Tabanımı ikna etmek için kamuoyuna deklare edilmesi gerekir, aksi halde ikna edemem" dediği de aktarıldı.
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