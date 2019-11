Kılıçdaroğlu'ndan toplu intihar açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomik sıkıntılardan dolayı toplu intiharların başladığına dikkat çekerek, "Bakın çöp konteynerlerinin yanına, çöpten yiyecek toplayan kadınları görürsünüz. 21. yüzyılın Türkiye'sinden bahsediyoruz. Güçlü bir sosyal devlete ihtiyacımız var" dedi.





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da iş insanları ile bir araya geldiği toplantıda konuştu.





Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:





Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşadığı en temel sorun liyakat sisteminin çökmesidir. Devlette liyakati yok ettiğiniz zaman adalet diye bir kavram kalmaz. Hayatında tek bir makale yazmamış kişiyi büyükelçi tayin ettiniz. Bunu yaparsanız dünyadaki saygınlığınız ne olur? Ben bunu söylediğimde "Kılıçdaroğlu muhalefet yapıyor" diyorlar. Ben bunu söylemeyecek miyim arkadaşlar? Liyakati yok ederseniz her şeyi darmadağın edersiniz.





Hukuk can ve mal güvenliğinin garanti altına alındığı kurallar bütünüdür. Benim can ve mal güvenliğim yoksa yabancı sermaye neden gelsin? Hiçbirinizin Türkiye'de can ve mal güvenliği yoktur. Siyasi iktidar "Ben bunu yargılamak istiyorum" derse, sizin avukatınız bile sizin neden tutuklandığınızı bilemez. Yabancı sermaye neden Türkiye'ye gelsin? Neden ben ve sizler siyasi iktidar tarafından tehdit ediliyorsunuz? Devleti yöneten böyle bir şey olabilir mi?





KAYYIM TEPKİSİ





Demokrasi benim gibi düşünmeyenler için de geçerli bir kavramdır. Onun da hukuku vardır. Seçimler yapıldı. Savcılığa gittiler, YSK'da 8 hakim imza bastı 'aday olabilir' diye. Seçildi, 1 gün sonra vali, bakanlığa yazı yazdı 'görevden alın' diye. Hani demokrasi vardı? Doğru değil. Milletin iradesini gasp edemezsiniz. Aynı şekilde büyükşehir belediye başkanları görevden alındı. (Gökçek-Topbaş) Onu da eleştirdik. Neden istifaya zorluyorsun?





Merkez Bankası dünyanın her tarafında bağımsızdır. MB'ye ekonomik talimat verirsin. Kullanacağı araçlara siyasi organ müdahale etmez. Ama hedef verir. Tutmazsa görevden alırsınız.





Merkez Bankası'nın verdiği kararlara siyasi iktidar müdahale etmez. Siz müdahale ederseniz dünyada bir itibarınız olmaz. Bunlardan vazgeçilmeli.





Faiz ödemek için borç alır noktaya geldi Türkiye. Her bir saatte Türkiye Cumhuriyeti'nin ödediği faiz 2 milyon dolardır. Saat başına 2 milyon dolar faiz ödeyen bir ülkenin ekonomik krizden kurtulabilir mi?





Bizim komşularımızla kavga edecek halimiz mi var? Kim için çalışıyoruz? Üretimi öncelememiz gerekiyor. Türkiye üretimi kesti. Nohut, saman ithal ediyoruz. Alman, Kanada, ABD çiftçisi için çalışıyoruz. Pamuk ithal ediyoruz Yunanistan’dan. Pamuk ekecek tarla mı bitti Allah aşkına?





Tank Palet Fabrikası'nın BMC'ye satılmasına da değinen Kılıçdaroğlu, "Bunun adı vatana ihanettir! Bu ülkeyi kuranlar böyle bir tabloya asla müsade etmemiştir" deyi konuştu.





"TOPLU İNTİHARLAR BAŞLADI"





Bakın toplu intiharlar başladı, neden? Bakın çöp konteynerlerinin yanına, çöpten yiyecek toplayan kadınları görürsünüz. 21. yüzyılın Türkiye'sinden bahsediyoruz. Güçlü bir sosyal devlete ihtiyacımız var. Sürdürülebilirliğe ihtiyacımız var. Eğer siz Atatürk'ün sanayi devrimini yakalamak için gösterdiği çabayı gösterseydiniz bugün farklı bir Türkiye vardı. Kesildiği için bu noktaya gerisin geriye geldik.





"TRUMP'IN MEKTUBUNA SES ÇIKARMIYORLAR"





Bizim güçlü olmamızı egemen güçler istemiyor. Bizim egemen güçlerin tuzağına düşmemiz lazım. Onurlu bir ülke olmamız lazım. Trump'ın yazdığı mektup benim yüreğimde derin bir sancıdır. O mektuba hiç ses çıkarmıyorlar. İçime sindiremiyorum, bu ülkenin tarihine sindiremiyorum. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Ağırıma gidiyor benim. Çok net söylüyorum. Sizin oyunuza ihtiyacımız var. Kimsenin önünde eğilmeyen bir Türkiye'ye ihtiyacımız var. Namuslu bir Türkiye'ye ihtiyacımız var. Hesap verilebilir bir Türkiye özlemiyle hepinize en içten saygılarımı sunarım.