Kılıçdaroğlu'ndan 'üçüncü ittifak' yorumu

Son dünlerde daha sık ifade edilmeye başlnan 'üçüncü ittifak' söylemi konusunda bir yorum da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.





Değişen seçim kanunu sonrasında ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun açıklamaları ardından gündeme gelen 'üçüncü ittifak' söylemleri konusunda açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Temel Bey'in düşüncesi ittifaktan ayrılmak değil, ittifak içinde belli bir ittifak oluşturabilir yönünde. Saygı duyacağız" dedi.

cumhruyiet.com.tr'de yer alan habere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ‘ittifak içinde ittifak’ açıklamasını, “Saygı duyacağız. Ayın 24’ünde toplanacağız. Benim şahsi görüşüm oturulup konuşulur ve liderler karar verirler” sözleriyle değerlendirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ‘ittifak içinde ittifak’ açıklamasını, “Saygı duyacağız. Ayın 24’ünde toplanacağız. Benim şahsi görüşüm oturulup konuşulur ve liderler karar verirler” sözleriyle değerlendirdi.

KILIÇDAROĞLU: SAYGI DUYACAĞIZ





Karamollaoğlu, Karar Tv’de iki gün önce katıldığı programda “Eski sistemde, ittifak eden partiler önce tek oymuş gibi ittifaklar arasında bölünüyor sonra milletvekilleri çıkıyor ve milletvekilleri kendi aralarında pay ediliyordu. Şimdi o avantaj kalktı. Yeni yollar aramak icabet eder. Bunu kamuoyuna ilk defa söylüyorum. Seçim kanunuyla şartlar değişti. üçüncü ittifak olabilir” demişti.Saadet Partisi lideri dün, sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyleyerek Twitter üzerinden, “Üçüncü ittifak konusunda, dünkü yayında biz, ‘ittifak içinde ittifaklar’ olabilir kanaatini gündeme getirmiştik; öyle görülüyor ki, eksik kalmış veya yanlış anlaşılmış. Biz, dünkü konuşmamızda altılı masayla ilgili farklı bir fikir gündeme getirmedik” yazmıştı.Temel Karamollaoğlu'nun sözleriyle başlayan 'üçüncü ittifak' tartışmasına değinen Kılıçdaroğlu, "Biz Millet İttifakı'nı oluşturan partiler olarak bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Temel Bey'in düşüncesi ittifaktan ayrılmak değil, ittifak içinde belli bir ittifak oluşturabilir yönünde. Saygı duyacağız" dedi.Kılıçdaroğlu, "Üçüncü ittifaka gerek var mı?" sorusunu ise "Bu konu hakkında yorum yapmam doğru olmaz" diyerek yanıtladı.Kılıçdaroğlu, "Bir siyasi partinin çok milletvekili çıkarmasanın çok fazla bir anlamı yok. Önemli olan parlamentoda çoğunluğu oluşturmak. Bir partinin tek başına girmesi ya da parlamento çoğunluğu olmadan çok oy almasının bir önemi yok. CHP, seçimlerde diğer partilerden bir kısım isimleri aday yapmaya açık. Milletimiz bunu bir Millet İttifakı olduğunu anladı, umut da bağladı. Sistemi de anlattık. Millet İttifakı üzerinde konsensus sağlanmış vaziyette. İttifakta bir çatlak yok" dedi.