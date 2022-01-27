Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu'ndan "vatansever bürokratlar" çıkışı /27 Ocak 2022 07:59

Kılıçdaroğlu'ndan "vatansever bürokratlar" çıkışı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı bir belgeyle bir ihalede 6 milyar TL'nin "peşkeş çekildiğini" söyledi. Kılıçdaroğlu "Vatansever bürokratlardan belgeler yağıyor. Sana çok sürprizlerim olacak" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan 'vatansever bürokratlar' çıkışı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gece Twitter hesabından yayınlayacağını önceden duyurduğu videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağır suçlamalarda bulunarak "vatansever bürokratların iş başında olduğu" mesajına vurgu yaptı.

"Erdoğan ve ailesine direnen vatansever bürokratlar" olduğunu, yolsuzluklar, israflarla ilgili belge yağdığını söyleyen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı olduğunu belirttiği bir belge gösterdi.

"6 milyar TL peşkeş çekildi"

Kılıçdaroğlu, 3 Nisan 2018 tarihinde bir açık ihale yapıldığını, ancak 15 firmanın katıldığı 3 milyar 198 milyon 743 bin 127 TL bedelli ihalenin kazanan firmaya verilmediğini belirterek "kazananın beşli çeteden olmaması nedeniyle" ihalenin iptal edildiğini ve yeniden ihale açıldığını kaydetti.


21 Ağustos 2020'de ihalenin yeniden açıldığını ve aynı işin bu kez 9 milyar 449 milyon 995 bin 834 TL'ye "beşli çeteye peşkeş çekildiğini" belirten Kılıçdaroğlu, "Saray'daki şahıs ne için imza atıyor anladınız mı? Aradaki 6 milyarlık fark için… Tek bir imzayla 6 milyar lira çeteye peşkeş çekiliyor. Hazinenin kasasını soyanlar doymamış, daha da çok para istemişler ve imzalamak zorunda kalmış" diye konuştu.

"Bu daha başlangıç"

Gece yaptığı açıklamanın nedeninin sadece yolsuzlukları anlatmak olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bugün hâlâ devletimizde vatanseverler var, direnenler var demek için sizleri evime davet ettim ve bu vatanseverler yüzlerce belgeyi göndermeye devam ediyorlar. Devletin denetlemeyle görevli kurumlarının onurlu memurları da bu işleri incelemeyi bırakmış değiller. Tarihe not düşecek raporlarını hazırlamaya devam ediyorlar. Hiç merak etmeyin. Bu daha başlangıç. Hepsini açıklayacağız. Ey şahıs sana çok sürprizlerim var" ifadelerini kullandı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kılıçdaroğlu'ndan "vatansever bürokratlar" çıkışı Sonraki Haber >>

Kılıçdaroğlu'ndan 'vatansever bürokratlar' çıkışı

Kılıçdaroğlu'ndan 'vatansever bürokratlar' çıkışı

İşte yeni havalimanı kargo binasının çökme anı

İşte yeni havalimanı kargo binasının çökme anı

KHK’lıların mağduriyetleri telafi edilmeli

KHK’lıların mağduriyetleri telafi edilmeli

Kar altında 'Ucuz ekmek' kuyruğu

Kar altında 'Ucuz ekmek' kuyruğu

AİHM Başkanı Spano’ya Hidayet Karaca ve Mehmet Baransu sorusu!

AİHM Başkanı Spano’ya Hidayet Karaca ve Mehmet Baransu sorusu!

Cem Uzan'dan 2022 için dolar tahmini

Cem Uzan'dan 2022 için dolar tahmini

Algı operasyonu tam gaz

Algı operasyonu tam gaz

Davutoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak video

Davutoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak video

Kriz fırsatçıları yine sahnede: Karda mahsur kalanlara 2 köfte 45 lira

Kriz fırsatçıları yine sahnede: Karda mahsur kalanlara 2 köfte 45 lira

Kar fırtınası, mülteci kamplarını da vurdu

Kar fırtınası, mülteci kamplarını da vurdu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:11:52