Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin haftalık grup toplantısında gündeme yönelik açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili, "Bu saraylılar sabah, öğle, akşam adayınızı açıklayın diye bağırıyorlar. Bazı köşe yazarları 200'ün üzerinde yazı yazdı adayınız kim diye. Yalvarıyorlar. Zavallı durumdalar" ifadelerini kullandı.







Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar şöyle:





ÜLKEYİ BU HALE GETİRENLER ONLARDIR

Önümüzde bir vizyon toplantımız var. Bütün milletvekili arkadaşlarımız, vatandaşlarımı, belediye başkanı arkadaşlarımı davet ediyorum. Bu zirvede halkın huzuruna çıktıklarında ne için oy isteyeceğimizi anlatacağız. Sadece bir tekil adaya, şahsım kafalarına oy istemek CHP kitabında yoktur. Zaten bizim arkadaşlarımız da böyle bir şeyi kabul etmezler. O kafa malum, saray kafasıdır. Ülkeyi bu hale getirenler de onlardır. Bu saraylılar sabah, öğle, akşam adayınızı açıklayın diye bağırıyorlar. Bazı köşe yazarları 200'ün üzerinde yazı yazdı adayınız kim diye. Yalvarıyorlar. Zavallı durumdalar."







CHP ADAYA DEĞİL, GÜÇ BİRLİĞİNE OY İSTEYECEK:

CHP sadece bir adaya oy istemeyecek. CHP dar bir siyasal anlayışla da oy istemeyecek. CHP bir zümrenin çıkarı için de oy istemeyecek. CHP yepyeni bir anlayışla yepyeni bir sisteme oy isteyecek. CHP adaya değil güç birliğine oy isteyecek. CHP oyları daha adil bir düzen için, yeni bir Türkiye hayali için oy isteyecek. Çünkü biz sadece ülkeyi krizden çıkarmak için oy istemiyoruz. Bundan sonra ülkemizi yapısal krizlerden koruyacak sistemi getirmek için geliyoruz. 50 yıldır ekonomik krizi bir diğeri ile değiştirdik. Bu ülke yoruldu be arkadaşlar. Türkiye'yi buradan çıkarmamız lazım. Yeni bir nefesle geliyoruz.





EY DÜNYA, İNSANIMIZ SENİN UCUZ İŞ GÜCÜN DEĞİL

Sizi İstanbul'a davet ederken dünyaya da seslenmek isterim. Ey dünya, insanımız senin ucuz iş gücün değildir. Ülkemiz senin mülteci kampın değildir. Toprağımız sesin çöp depolama alanın değildir. Mahallelerimiz senin uyuşturucu baronlarının fink attığı bataklıklar değildir. Bu karanlığa asla ama asla mahkum değiliz. Dünyaya seslenip şunu söyleyeceğiz; seninle rekabet etmeye geliyoruz. O vizyon toplantısında dünyaya sesleneceğiz, seninle rekabet etmeye geliyoruz."

