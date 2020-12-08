Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu'ndan yeni Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması /08 Aralık 2020 21:42

Kılıçdaroğlu'ndan yeni Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

Meclis'te yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili bir çıkışta bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili yeni bir açıklama daha yaptığı ifade edildi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Kararı verecek olan Millet İttifakı'nın iradesidir" ifadelerini kullandı.

Olay TV Ankara Temsilcisi Özlem Akarsu Çelik, Nevşin Mengü’yle Ana Haber’e bağlanarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

Kılıçdaroğlu görüşmede şu ifadeleri kullandı:

"Benim adaylığıma benim karar vermem kadar yanlış bir şey olmaz. Biz bir ittifak oluşturduk. Adı Millet İttifakı. Bu ittifakın hedefimde güçlendirilmiş parlamenter sistem. Biz ilkelerden yola çıkarız meseleyi kişilere indirmek yanlıştır. Olay cumhurbaşkanlığı olayı değildir, Türkiye olayıdır. Kararı verecek olan Millet İttifakı'nın iradesidir."
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