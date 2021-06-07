Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu'ndan yeni erken seçim açıklaması /07 Haziran 2021 23:45

Kılıçdaroğlu'ndan yeni erken seçim açıklaması

Hükümete yönelik erken seçim çağrısını yineleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Başka çarem kalmadı. Bana katılın! Her yerde bağıracağız; seçim hemen, hemen seçim." ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim çağrısını yinelerken, "Bana katılın! Her yerde bağıracağız; seçim hemen, hemen seçim" dedi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir video mesaj paylaştı. "Sevgili anne babalar; bugün sizlerle konuşalım istedim" diyerek sözlerine başlayan CHP lideri "Ülkemiz iktidardaki partinin, mafya ve çetelerle giriştiği magazinsel ilişkilerin elinde can çekişiyor. Beni en çok endişelendiren genç evlatlarımız..." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullanarak erken seçim çağrısını yineledi:

"Ülkemiz hasta ve bu hastalık Covid değil, Covid geçer, Covid'in aşısı var. Ama bu ülkeyi içeriden yiyen kangrenle ilgili ne yapacağız? Bu güzel ülkenin, onu ayakta yutan erdemleri var. Bu kangren onları yok etmek üzere... İyi bir anne, iyi bir baba, iyi bir eş, iyi hısım, akraba olmanın erdemleri bunlar. Ülkemiz iktidardaki partinin, mafya ve çetelerle giriştiği magazinsel ilişkilerin elinde can çekişiyor. Beni en çok endişelendiren genç evlatlarımız... Önce geçlerimizi işsiz bıraktılar şimdi de gayrimeşruluğun magazinine maruz bırakıyorlar. Bu ortaya dökülen pislikler, yarın genç evlatlarımızı baştan çıkarabilir, evlatlarımızı yozlaştırabilir, kriminalize edebilir. Bunun karşısında güçlü ve dinç durmalıyız. Sizden ricam, yalvarıyorum; bu haramzadelerin sofrasına oturmayı reddedin, selamı sabahı kesin. Türkiye'nin kaderini onlar tayin edemeyecek sevgili halkım, siz edeceksiniz. Makul anneler, babalar, ülkenin iyi insanları… Ülkenin geleceğini siz tayin edecek, siz belirleyecekseniz. Ben her yerde erken seçim isteyeceğim, başka çarem kalmadı. Bana katılın! Her yerde bağıracağız; seçim hemen, hemen seçim."
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