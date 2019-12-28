Kılıçdaroğlu'ndan yeni ittifak açıklaması

sol.org.tr'de yer alan habere göre CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gazetelerin Ankara temsilcileriyle yaptığı kahvaltılı toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı.





Kılıçdaroğlu’na yöneltilen sorular ve yanıtları özetle şöyle:





ERDOĞAN İLK SEÇİMDE GİDECEK





2020’de erken seçim olur mu bilemem ama Erdoğan ilk seçimde gidecek. Erken seçim Erdoğan’a bağlı, çünkü bir kişi karar veriyor Türkiye’de. Erdoğan “Erken seçime gidiyoruz” diyecek, Bahçeli de ona uyacak, erken seçim kararı alacaklar.





YENİ İTTİFAKLAR OLABİLİR





Yeni ittifaklar olabilir. Türkiye ayrıştı, demokrasiden yana olanlar, otoriter rejimden yana olanlar. Demokrasiden yana olanların ittifak yapması lazım. Gerek Sayın Babacan’ın gerekse Sayın Davutoğlu’nun açıklamalarını dikkatle izliyorum. Güçlü bir parlamenter sistemden yana olduklarını ifade ediyorlar. Sonuçta Türkiye’nin geleceğine aynı pencereden bakıyoruz, farklı düşünsek bile belli konularda. A veya B partisinin iktidar olmasından çok Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu süratle demokratik bir rejimin ihyasıdır. Millet İttifakı sürecinde dört genel başkan, bir metin imzaladık. Burada da böyle bir tablo gündeme gelebilir. Farklı ittifaklar olabilir.





2020 yılında demokrasi konusunda önemli adımlar atılacak. Sadece CHP’nin değil demokrasiyi savunan tüm partilerin bu konuda sorumluluğu var. Gazi Meclis’e gerçekten de tarihine ve şanına uygun bir süreci yeniden yaşatacağız. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, her evde huzurun olduğu süreci yaşatacağız. Kimsenin inancından ve yaşam tarzından ötürü sorgulanmadığı ülkeyi inşa edeceğiz. Sadece Türkiye'ye değil Ortadoğu’ya da barışı getireceğiz. Hiçbir gazeteci yazdığı yazı dolayısıyla hapse girmeyecek. Kavala’nın, Demirtaş’ın ve pek çok yazarın, çizerin yılbaşını hapiste geçirmesini doğru bulmuyoruz. 2020’de hukuksuzlukların tamamını gidereceğimizi düşünüyorum.