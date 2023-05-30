Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'nu bekleyen tehlike: Dokunulmazlığı sona eriyor /30 Mayıs 2023 17:45

Kılıçdaroğlu'nu bekleyen tehlike: Dokunulmazlığı sona eriyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçilememesi nedeniyle dokunulmazlığını kaybedecek.

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 Kılıçdaroğlu hakkında 28'i dokunulmazlık dosyası olmak üzere yaklaşık 40 dosya raftan inecek. Bunların 16'sını "Cumhurbaşkanına hakaret, tehdit ve iftira" iddiasıyla hazırlanan fezlekeler oluşturuyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı nedeniyle 14 Mayıs seçimlerinde milletvekili adayı olmadı. Bu nedenle milletvekilliği haklarından yararlanamayacak olan Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı, yeni Meclis'in yemin edip göreve başlamasıyla birlikte resmen kalkacak. Yemin tarihinin Cuma günü olması bekleniyor.

DW'den Alican Uludağ'ın haberine göre Kılıçdaroğlu'nun 2016'dan kalanlarla birlikte bugüne kadar savcılık tarafından hazırlanan dosyaları yönünden bir kez daha dokunulmazlığı sona erecek. Savcılık, bu fezlekeleri “suç unsuru” görürse iddianameye dönüştürerek mahkemeye gönderebilecek. Mahkemelerde olan davalar ise kaldığı yerden devam edecek. Bu durumda Kılıçdaroğlu, sanık sıfatıyla mahkemeye çıkmak zorunda kalacak. Kılıçdaroğlu'nun bu şekilde yaklaşık 40 dosyasının bulunduğu öğrenildi. Bunların 23'ü ise TBMM'de bekletilen dokunulmazlık fezlekeleri.

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13'ü Cumhurbaşkanına hakaret
Kılıçdaroğlu hakkında TBMM'de 28 adet yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosya bulunuyor. Bunlardan 13'ü Cumhurbaşkanına hakaret, üçü ise Cumhurbaşkanına hakaretin yanı sıra iftira, tehdit ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik iddialarını da içeriyor. Diğer dosyalarındaki suçlamalar ise şöyle:

"1 adet adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs, 1 adet alenen hakaret, 1 adet iftira, 3 adet kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret, 3 adet kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevinden dolayı hakaret, 1 adet soruşturmanın gizliliğini ihlal, 1 adet suçu ve suçluyu övme, 1 adet tehdit iddiası."

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