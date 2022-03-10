Kılıçdaroğlu'nu linç davasında sanıklara istenen cezalar belli oldu

Savcılık, Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün hakkında, “Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama” ve “Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret” suçlarından dokuz buçuk yıla kadar hapis cezası istedi.







Hakkâri Çukurca'da şehit düşen Piyade Er Yener Kırıkçı'nın 21 Nisan 2019 Pazar günü Çubuk’un Akkuzulu Köyü'ndeki cenaze namazına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP heyetine yönelik linç girişimine ilişkin davanın altıncı duruşması Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün yapıldı.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre duruşmaya; CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, CHP Mersin Milletvekilleri Alpay Antmen ve Cengiz Gökçel ile CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay takip etti.





Duruşmada, savcılık; esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.





Buna göre; Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün hakkında "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret” ve “Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama” suçlarını işlediği gerekçesiyle; Türk Ceza Kanunu’nun 86/2-3.c, 125/1-3.a ve 125/4 maddeleri gereğince 6 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.





Kılıçdaroğlu’nun sığındığı evin dışında “Yakın o evi” diye bağıran Sevim Gölyeri hakkında ise "Suç işlemeye alenen tahrik" ve "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret”, "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle birden fazla kişi tarafından birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarını işlediği gerekçesiyle; Türk Ceza Kanunu’nun 109/1-3.b.c, 43/2-1, 125/1-3.a-4, 214/1 maddeleri gereğince 24 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edildi.





Diğer sanıklar hakkında ise çeşitli suçlamalarla 1.5 yıldan 28 yıl 7 aya kadar hapis cezası istendi.





Kılıçdaroğlu’nun avukatları, siyasetçilerin görevinin çocukları korumak olduğunu belirtip, onların geleceklerinin karartılmaması gerekçesiyle; olay tarihi itibariyle 18 yaşından küçük olan sanıklar hakkında şikayetçi olmadı.





Duruşma, 31 Mayıs'a ertelendi.



