İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa Kent Meydanı’nında yurttaşlarla buluştu. Akşener’e Bursa ziyaretinde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Mansur Yavaş eşlik etti.







Akşener, Bursa'daki konuşmasında Sinan Ateş'in katillerinden hesap sorma vaadini yinelerken, Erdoğan'ın "mezara gömme" ifadelerine de yanıt verdi. Akşener, "Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu ve beni Gabar'a gömüyordu. Mezar kazarken petrol bulmuş" dedi.





İYİ Parti lideri Meral Akşener, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın ardından kürsüye geldi.







Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





Çok uzatmadan, kitabın orta yerinden bazı konuları sizinle paylaşmak istiyorum.





Şimdi, Sinan Ateş'in kardeşleri, ablaları, büyükleri... Bursa, bir değerini kaybetti. Gencecik bir akademisyen, Ankara'nın göbeğinde katledildi. Azmettiriciler belli, katiller belli ama uçan kuşu bilen bilümum teröristlerin ayakkabı numaralarını bile bilen Erdoğan, nasıl oluyor da Sinan Ateş'in katillerini bulamıyorsun? İşte bunun adı, "Artık iktidardan gidiyor olmaktır"





Öyle olduğu için bu kadar kabalar, bu kadar hakaret ederek yol yürüyorlar. 14 Mayıs akşamı, helal oylarınızla bu seçimi kazanacağız. Sayın Kılıçdaroğlu, 13. Cumhurbaşkanımız olacak. Erdoğan ve arkadaşlarını emekli edeceğiz, Kılıçdaroğlu'nu da makamına oturtacağız. Ben de başbakan olacağım. Helal oylarınızla partimizi 1. parti çıkaracaksınız.





Sinan Ateş'in katilleri hesap vermezse namerdim, şerefsizim. Muhsin Başkanın da kanı yerde kaldı. O suikast ne oldu bitti, kimse ne olduğunu anlayamadı. Muhsin Başkan içimizde bir yara, Sinan da çok taze bir yara.





Türkiye mübareklerin elinde sanki savaşa gidiyor. Seçime gidiyoruz seçime. Bursa'ya gençlerimiz için neler planladığımızı, kovulan doktorlar için, öğretmenler için ne yapacağımızı, tarımı, sanayiyi, Suriyelileri söylememiz gerekirken, Allah Allah nidalarıyla savaşa gidiyoruz.





Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu ve beni Gabar'a gömüyordu. Mezar kazarken, petrol bulmuş... Şimdi yakın zamanda Gabar'da, petrol bulundu ya, şimdi herhalde Cudi'de de başlayacak kazma. İnşallah orada da bir petrol bulunur, mezar kazma esnasında Türkiye kazanır.





(ERDOĞAN'A) Yav arkadaş kafayı mı yedinsen bizim belimizde silah mı var darbe yapacağız. Bu asil millet senin beceriksizliğin yüzünden 15 Temmuz’da ortaya çıkan o darbe kalkışmasının karşılığı olarak bu devleti, köprüden ve sokaktan toplayıp getirdi. Şehit olma uğruna, gazi olma uğruna bedelini ödedi. Bir de onlara darbeci mi diyorsun? Senin canını onlar kurtardı be!





SOYLU'NUN 'EŞCİNSEL EVLİLİK' İDDİALARINA YANIT VERDİ

Bir arkadaş daha var, erkeklerin evlenmesine takmış. Sonra erkekler ve hayvanlar dedi.. Şimdi asayişten sorumlu olması gereken muhteremin kafayı taktığı yerler. Gerçekten sıyrık durumdalar. Bir tanesi yaşını başını almış bir arkadaş, daha istiklal marşını kağıttan okuyamadı. O da bizi işgalci yapmış. Kendisi neymiş? Yahu onlar da İstiklal mücadelesi veren yiğitlermiş. Böyle bir şey olur mu ya?





Biz seçime gidiyoruz, seçime. Mesela sen tarım için, gençler, atanamamış öğretmenler için ne düşünüyorsun? Biz ne düşünüyoruz biliyor musunuz? Hemen bir ay içinde 100 bin öğretmen tayin edeceğiz. Bütün köylerde okulları yeniden açacağız.







