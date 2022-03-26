Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu'nu yuhaladı, ihaleyi kaptı /26 Mart 2022 14:59

Kılıçdaroğlu'nu yuhaladı, ihaleyi kaptı

CHP’li Esenyurt Belediyesi, cami tamamlama inşaatını Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu sosyal medyada yuhalayan firma sahibine verdi.

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“Umudun Şehri Esenyurt” sloganıyla göreve başlayan Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’tan çok tartışılacak bir ihale geldi. Bozkurt yönetimindeki Esenyurt Belediyesi Akşemsettin Mahallesi’nde yarım kalan dini tesis için bir ihale düzenledi. 8 milyon 100 bin lira yaklaşık maliyeti olan ihale için 4 firma teklif verdi. Teklif verenlerden biri de Ramazan Hokka ile Cemal Musaoğlu’nun şirketleri Baftaş İnşaat oldu. 6 milyon 950 bin lira ile en uygun teklifi veren şirket ihaleyi kaptı. Esenyurt Belediyesi ile Baftaş İnşaat arasında 25 Mayıs 2021 tarihinde sözleşme imzalandı.



BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

31 Mart 2019 seçimleri öncesinde memleketi Samsun Bafra’dan başkan aday adayı olan Ramazan Hokka sosyal medyada son derece aktif. Neredeyse her gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla ilgili paylaşımlar yapıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu yuhalayan Hokka’ya ihale verilmesi CHP’lilerin büyük tepkisini çekti.



KILIÇDAROĞLU’NU YUHALADI AK PARTİYE OY İSTEDİ

CHP’li belediyeden 6 milyon 950 bin lira ihale alan Hokka CHP lideri Kılıçdaroğlu için bir mesajında “Bu adam ne söylediğini bilmiyor. Suriye ve Irak’ı bu hale getiren Türkiye’ymiş. Yuh yuh yuh” derken, bir mesajında da “Bu adam 15 Temmuz’a inanmadığının açıklanmasını istiyor. Yuh yuh yuh yazık yazık yazık” ifadelerini kullandı.


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