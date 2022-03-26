Kılıçdaroğlu'nu yuhaladı, ihaleyi kaptı

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
31 Mart 2019 seçimleri öncesinde memleketi Samsun Bafra’dan başkan aday adayı olan Ramazan Hokka sosyal medyada son derece aktif. Neredeyse her gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla ilgili paylaşımlar yapıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu yuhalayan Hokka’ya ihale verilmesi CHP’lilerin büyük tepkisini çekti.
KILIÇDAROĞLU’NU YUHALADI AK PARTİYE OY İSTEDİ
CHP’li belediyeden 6 milyon 950 bin lira ihale alan Hokka CHP lideri Kılıçdaroğlu için bir mesajında “Bu adam ne söylediğini bilmiyor. Suriye ve Irak’ı bu hale getiren Türkiye’ymiş. Yuh yuh yuh” derken, bir mesajında da “Bu adam 15 Temmuz’a inanmadığının açıklanmasını istiyor. Yuh yuh yuh yazık yazık yazık” ifadelerini kullandı.