Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrası SPK'de görevden alma

Borsada yaşanan büyük düşüşlerin yanı sıra halka arzlarda yaşanan mağduriyetler sebebiyle eleştirilen SPK’de görev değişikliğine gidildi. Görevden alma ve atamalar, SPK Başkanı İbrahim Ömer Öngül tarafından bir genelge ile duyuruldu.



Buna göre, Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı Nizamettin Uçak yayınlanan genelgeyle görevinden alındı.



Temmuz 2019'dan bu yana bu görevi yürüten Nizamettin Uçak’ın yerine Ortaklıklar Finansmanı Daire Başkanlığı’na Kürşad Sait Babuçcu atandı. Serpil Yaşar, Mustafa Eken ve Müge Taşcı başkan yardımcısı olarak atandı.