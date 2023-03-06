Kılıçdaroğlu'nun adaylığını bugün açıklanacak mı?

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan Akşener'in beklenmedik şekilde masadan çekilmesi sonrası diğer parti liderleri cumartesi günü ilk kez bir araya gelmişti.



Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada "Yarının Türkiye'sini inşa ve ihya etmekte kararlıyız. Bizler, 85 milyon insanımızın hiçbir ferdini dışarda bırakmadan, hiç kimsenin kalbini kırmadan, güvenini boşa çıkarmadan yolumuza devam edeceğiz."denilmişti.



Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edilmesi bekleniyor



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA lideri Ali Babacan, Saadet Partisi lideri Kemal Karamollaoğlu, Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bugün saat 14.00'te Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde bir araya gelecek.



Kılıçdaroğlu'nun, adaylığı ilan edildikten sonra akşam saatlerinde CHP Genel Merkezi'nde partililere seslenmesi bekleniyor.



Resmi aday tanıtımının ise 10 Mart'ta seçim takviminin ilan edilmesinden sonra yapılacağı belirtiliyor.



Seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılabilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en az 60 gün önceden yetkisini kullanması gerekiyor. Erdoğan, daha önceki açıklamalarında bu yetkisini 10 Mart'ta kullanacağını söylemişti.



Erdoğan, ocak ayında konuyla ilgili olarak "10 Mart’ta Cumhurbaşkanı olarak yetkimizi kullanacağız. Ondan sonra 60 gün süre var. O süreyi de Yüksek Seçim Kurulu değerlendirecek." demişti.



Akşener toplantıya katılmayacak



İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Meral Akşener'in 6 Mart'ta yapılacak Millet İttifakı toplantısına katılmayacağını açıkladı.



İYİ Partililer, Millet İttifakı'nı oluşturan diğer siyasi parti liderlerinin ortak aday konusunda 'dayatmacı' bir tutum sergilediklerini ve bu tutumdan vazgeçmeleri halinde Akşener'in masaya geri döneceğini belirtiyor.