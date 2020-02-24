Kılıçdaroğlu'nun avukatı: Bilirkişi raporu aldık, 17-25 ve sıfırlama tapeleri gerçek

Tayyip Erdoğan'ın 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarını işaret ederek "Ülkenin her tarafını peşkeş çektiniz" diyen Kılıçdaroğlu'na açtığı davada savunma yapan avukat Celal Çelik, savunmasında 17-25 Aralık ses kayıtlarını mahkemeye delil olarak sunmuştu. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'e savunmasından dolayı dava açıldı. Geçtiğimiz hafta basın mensuplarını duruşmaya davet eden Çelik, duruşma sonrası bir açıklama yapacağını söylemiş ve "Yer yerinden oynayacak" ifadelerini kullanmıştı.







Duruşma ileri tarihe ertelendi





İstanbul'da Anadolu 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya çok sayıda CHP'li de katıldı. Duruşmada ses kayıtlarının gerçek olduğunu dile getiren Çelik, beraat kararı istedi. Mahkeme heyeti, duruşmayı ileri tarihe erteledi.





Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Celal Çelik avukatları, İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğolu, CHP milletvekili Ali Şeker, Erdoğan Toprak ve birçok CHP'li siyasetçi katıldı.





"17-25 Aralık ses kayıtları tamamen doğru"





Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan Celal Çelik, tapeleri sunması nedeniyle hakkında dava açıldığını belirterek, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Bilal Erdoğan’la yapmış olduğu 6 tane tape ve yine ayın Recep Erdoğan’ın dönemin TOKİ Başkanı Haluk Karabel'le yapmış olduğu 1 tape olmak üzere toplamda 7 adet tape kaydıyla ilgili bilirkişi incelemesi aldım. Rapor net bir şekilde o tape kayıtlarının doğru olduğunu söylüyor. Hiçbir şekilde montaj olmadığını ortaya çıkardık" dedi. Tapeler hakkındaki raporu mahkemeye sunan Çelik, basın açıklamasının ardından raporu basın mensuplarına dağıttı.