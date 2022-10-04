Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü açıklamasına AKP cephesinden ilk tepkiler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla kamusal alanda başörtüsünün yasaklanmaması için bir kanun teklifi vereceklerini ve buna AKP iktidarının da destek vermesini beklediğini açıkladığı konuşmasına AKP cephesinden ilk tepkiler paylaşıldı.





Zaman zaman CHP'nin iktidara gelmesi halinde eskiden olduğu gibi kamusal alanda başörtüsü takmanın yasaklanacağı ifasesi kullanılırken, Kılıçdaroğlu'ndan bu konuda bir açıklama geldi.





Kamusal alanda başörtüsünün yasaklanmaması için bir kanun teklifi vereceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına AKP cephesinden ilk tepkiler ise genel başkan yardımcısı Özlem Zengin ile MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan geldi.





Tayyar açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Anayasa ve yasalarımızda başörtüsü yasağı yoktur. Vesayetçi anlayışın laiklik bahanesiyle uyguladığı yasak vardı. Bu konudaki yasayı AYM’ye götürüp iptal ettiren CHP’ydi. Yasak @RTErdogan liderliğinde AK Parti’yle aşıldı. Aslolan yasa değil vesayetçilerle iş tutmamaktır.





Zengin ise yaptığı paylaşımında, "Türkiye’de kanunsuz hukuksuz icracısı iknacısı olduğunuz “Başörtüsü” yasakları size rağmen nihayet bulmuştur. Onca yıl milyonlarca kadının hayatını mahvettikten sonra ya hakiki özür dileyin ya da sükut edin." ifadelerini kullandı.

