Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' kararına bir destek de Karamollaoğlu'ndan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamusal alanda başörtüsünün yasaklanmaması için kanun teklifi vereceklerini açıkladığı kararına bir destek de Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan geldi.



Karamollaoğlu, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



Sn. Kılıçdaroğlu’nun, kazanımları yasal güvence altına alacak ve keyfi uygulamalara son verecek olan çağrısını kıymetli buluyor ve destekliyoruz.







