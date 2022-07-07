Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu'nun beşli çete çıkışının arkasından bakın ne varmış /07 Temmuz 2022 09:28

Kılıçdaroğlu'nun beşli çete çıkışının arkasından bakın ne varmış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dünkü ‘beşli çete’ çıkışının ‘arka kapıdan görüşüyorlar’ izlenimi yaratmayı amaçlayan ‘tuzağı’ bozmak için yapıldığı bildirildi.

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Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre, 16 Haziran’da Kılıçdaroğlu’nun hedef aldığı ve ‘beşli çete’ olarak adlandırdığı şirketlerin temsilcilerinin, CHP lideriyle ile görüşmek için aracılar kullandığını duyurmuştu. Kılıçdaroğlu’ysa dün attığı tweet ile haberi doğrulamış ve aracı olanlara şöyle seslenmişti: “5’li çete ile aramı bulmaya yeltenen sermayedar, holding, piyasa, kim olursa olsun pişman olur; bu böyle biline. Şimdi varsa cesaretiniz, gelin beni ikna edin. Ama haber yollamayı bırakın”.

CHP’den edinilen bilgilere uzun süredir devam eden girişimlere rağmen Kılıçdaroğlu’nun tweet atmasının arka planında bir ‘tuzak ihtimali’ni bozma hamlesi var. CHP’li kaynaklara göre şirketler ve aracılar, Kılıçdaroğlu’nun kendileri ile görüşmeyeceğini uzun süredir biliyordu. Ancak girişimlerini devam ettirdiler. Kaynaklara göre bu ısrarın arkasında “Kamuoyu önünde şirketlere kızan Kılıçdaroğlu arka kapıdan aracılar ile görüşüyor” izlenimi yaratma amacı vardı.

Kılıçdaroğlu’ysa bu girişimlerin önünü tamamen kesmek ve olası spekülasyonları engellemek için yaşananları kamuoyuna duyurma kararı aldı. Böylece  şirketlere “Sizinle görüşmeyeceğim” mesajı verildi.  Kılıçdaroğlu’nun ‘aracı olanlar pişman olur’ uyarısının arkasındaysa “Siz de kullanılıyor olsanız bile siz de sorumlusunuz” mesajı bulunuyor.

CHP’li bir kurmay, “Kılıçdaroğlu ‘İstediğiniz o fotoğraf da spekülasyon da olmayacak’ mesajı verdi. Genel başkanın onlarla görüşmeyeceğini kendileri de biliyordu. Tuzak kurmaya çalıştılar, cevaplarını aldılar. Artık bir daha kapımıza gelmez telefonlarımızı bu konu için meşgul etmezler” değerlendirmesini yaptı.
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