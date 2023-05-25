Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın teklifine Erdoğan cevap verdi /25 Mayıs 2023 18:16

Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın teklifine Erdoğan cevap verdi

AKP Genel Başkanı ve Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Erdoğan, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın teklifine yanıt verdi.

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Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı ülkenin sorunları üzerine konuşmak için canlı yayına çağırmış, Kılıçdaroğlu Erdoğan’a “TRT’de senin istediğin gazetecilerle canlı yayına çağırıyorum” diyerek seslenmişti. 

ERDOĞAN'DAN YANIT 
Uzun yıllardır, "Bay Kemal, Bay bay Kemal" sözleriyle hitap ettiği CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Sayın Kılıçdaroğlu..." sözleriyle seslenen Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun TRT'deki konuşmasına tepki gösterdi. 

Kılıçdaroğlu'nun canlı yayında karşı karşıya gelme çağrısına da yanıt veren Erdoğan, "Bizi televizyona çağırıyorsun. Şöhret olmak istiyorsun. Sana yalan şöhreti yeter. Sana şöhret minderi vermeye niyetimiz yok" dedi. 
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