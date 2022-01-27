Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu'nun deşifre ettiği ihale 3 katına Kalyon’a verilmiş /27 Ocak 2022 11:00

Kılıçdaroğlu'nun deşifre ettiği ihale 3 katına Kalyon’a verilmiş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün gece işaret ettiği Bandırma-Osmaneli Demiryolu Projesi’ni 2018’de 3,1 milyar lira teklifle bir şirketin kazandığı ancak ihalenin iptal edilerek 3 katına Kalyon’a verildiği ortaya çıktı.

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Kılıçdaroğlu’nun “Islak imza ile Hazineden 6 milyar TL’nin nasıl iç edildiğini anlatmak istiyorum” sözleriyle gündeme getirdiği Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi’nin ilk ihalesi 3 Nisan 2018 yılında yapıldı. 15 firmanın katıldığı ihale, 3 milyar 198 milyon liralık teklifle sonuçlanmış ve ancak iptal edilmişti.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, 21 Ağustos 2020’de yapılan ikinci ihale ise 9 milyar 449 milyon TL teklif veren Kalyon İnşaat’a verildi.

DOLAR KURU FARKI 2 KATI BİLE DEĞİLKEN, 3 KATI FAZLASINA İHALE EDİLDİ

İlk ihalenin yapıldığı 3 Nisan 2018’de dolar 3,97 TL iken, ikinci ihalenin yapıldığı Ağustos 2020’de ise 7,33 TL idi. TCDD 2020 Yatırım Programında ise dolar kuru 6 TL’ye sabitlenmişti. O dönem konu TBMM’ye de taşınmış ve “İki ihale arasındaki dolar kuru farkı 2 katı bile değilken, neden 3 katına yeniden ihale edildi?” sorusu yöneltilmişti.

Temeli 10 yıl önce atılan Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı projesi ise halen tamamlanmış değil.
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