Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çıkışına MHP tarihle cevap verdi /06 Eylül 2022 15:43

Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çıkışına MHP tarihle cevap verdi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanlığı seçimi için tarih verdi.

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Cumhuriyet'e konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu "Türkiye seçim atmosferine girdi. Öyle ya da böyle erken seçim görünüyor. Yaptıkları son değişikliğin uygulanabilmesi için bir yıl geçmesi gerekiyor ya, nisandan sonra seçim güçlü olasılık..." iddiasında bulunmuştu. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, yanıt verdi.

"SEÇİMLER 18 HAZİRAN’DA"
Yıldız, sosyal medya hesabından seçim tarihine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yıldız, seçim tarihinin 18 Haziran 2023 olduğunu açıkladı ve şöyle devam etti:

"Sayın Kılıçdaroğlu’na bir türlü ögretemedik. Erken seçimi ‘güçlü olasılık’ gördüğünü söylemiş. 2023 yılında 24 Haziran Cumartesi gününe rastladığı için seçimler 18 Haziran’da yapılacak. Oy verme gününden altmış gün önce 19 Nisan 2023’te YSK seçim takvimini açıklayacak."
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