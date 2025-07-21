Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi yaşadığı tartışmada kalp krizi geçirip hayatını kaybetti /21 Temmuz 2025 11:51

Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi yaşadığı tartışmada kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Adil Kılıçdaroğlu, "aidat" tartışması sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu 76 yaşında hayatını kaybetti.

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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşamını yitirdi.

BALIKESİR’DE KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Edinilen bilgilere göre Adil Kılıçdaroğlu, Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yönetici olduğu sitede aidat konusunda yaşanan bir tartışmanın ardından fenalaştı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kılıçdaroğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÖZEL’DEN, KILIÇDAROĞLU’NA TAZİYE TELEFONU
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu’nu kaybeden önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu aradı.

Adil Kılıçdaroğlu’na rahmet dileyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ailesine de başsağlığı dileklerini iletti.

CENAZE AYRINTILARI BELLİ OLDU
Kılıçdaroğlu ailesi tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken; cenaze ayrıntıları da belli oldu.

Adil Kılıçdaroğlu'nun cenazesi yarın 14.00'de Burhaniye Cemevi'nden kaldırılacak. Cenazeye Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak.
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