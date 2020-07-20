Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkacak isim belli oldu /20 Temmuz 2020 22:05

Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkacak isim belli oldu

"Gelecek İçin Biz" grubu Yürütme Kurulu Üyesi Murat Akbaş, 25-26 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan 37. CHP kurultayında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkacak olan ismi açıkladı.

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"Gelecek İçin Biz" grubu Yürütme Kurulu Üyesi Örgütlenmeden Sorumlu Murat Akbaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 37. Kurultay'ı öncesi yaptığı açıklamada PM üyesi İlhan Cihaner'in Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olacağını açıkladı.

Gazeteci Ali Tarakcı, Zanka Özel yayınında "Gelecek İçin Biz" grubu Yürütme Kurulu Üyesi Murat Akbaş'ı konuk etti. Kurultay ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Akbaş, Kılıçdaroğlu'na rakip olacak ismin İlhan Cihaner olduğunu açıkladı.

Akbaş, "İlhan Cihaner Gelecek İçin Biz'in sözcüsüdür. Çarşamba günü basın toplantısıyla duyuracağız. Adayımız olacak. Bunu basın toplantısı ile duyuracağız. Kuşkusuz çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Biz bu partinin tek başına iktidar olabileceği bir sürecin kadrolarını seçeceğiz. Bu sürece idari olarak başkanlık edebilecek, yol gösterebilecek bir adayın adaylaşmasından bahsediyorum. Bu sadece bir genel başkan adayı değildir. 2023 aslında Cumhuriyet ile mevcut iktidar arasındaki hesaplaşmanın tarihi günü olacaktır" açıklamasını yaptı.

ilhan cihaner
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