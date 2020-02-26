Kılıçdaroğlu'nun karşısına ilk aday çıktı

Eski CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, "Hayallerimi gerçekleştirmek ve bu duygularımı Türkiye'nin her noktasına taşımak üzere 28-29 Mart'ta yapacağımız partimizin 37. Kurultayı'nda CHP'nin Genel Başkan aday adayı olarak bütün halkıma seslenmiş bulunuyorum." dedi.





Atıcı, CHP Mersin İl Başkanlığı'nda, partisinin 37. Olağan Kurultay'ında genel başkanlığa aday adaylığını açıklamak üzere basın toplantısı düzenledi.





Partisinin düzenleyeceği kurultayının demokrasi şölenine dönüşeceğini belirten Atıcı, CHP'nin kurultaylarının Türkiye'ye ve partilerine yeni rotalar çizdiğini dile getirdi.



