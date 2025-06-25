Kılıçdaroğlu'nun 'kayyım' çıkışına İmamoğlu'nun tepkisi nasıl oldu?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil çok sayıda belediye başkanı ve yöneticisi tutuklu olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 30 Haziran'daki kurultay davası için de hazırlık yapıyor.





Kasım 2023'te yapılan kurultayda Özgür Özel, 812 oyla, 536 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı genel başkan seçilmişti.





Bu kurultayın iptali istemiyle açılan davadan "mutlak butlan" (yok sayılması) kararı çıkabileceği ve bu durumda eski genel başkan Kılıçdaroğlu'nun partinin başına geçebileceği iddiaları kamuoyunda gündem olmuştu.





Son olarak, gazeteci İsmail Saymaz, köşe yazısında, Ankara'da yapılan önemli bir görüşmenin detaylarını aktarmıştı.





KILIÇDAROĞLU "KAYYIMA MI BIRAKAYIM?" DEMİŞ





Saymaz, 30 Haziran'da görülecek olan kurultay davası öncesinde tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talebi üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve CHP PM Üyesi Engin Özkoç'un, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek, mutlak butlan ve kayyum ihtimaline karşı partiye destek açıklaması istediğini yazmıştı.





Saymaz, Kılıçdaroğlu'nun ise "Böyle bir açıklama yapamam. Ben kabul etmesem kayyum gelecek. Kayyuma mı bırakayım? Karardan sonra Özgür Özel ile oturur, konuşuruz" yanıtını verdiğini öne sürmüştü.





ÖZKOÇ VE SEÇER İMAMOĞLU'NU ZİYARET ETTİ

Kılıçdaroğlu ile görüşen heyette yer alan CHP PM üyesi Engin Özkoç ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmek üzere Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gitti.





Ziyaret sonrası Seçer ve Özkoç basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





VAHAP SEÇER: BASINA YANSIYAN BİLGİLER DOĞRU

"Bir taraftan belediye başkanlarımızı, siyasilerimizi yoralım, onları tutsak edelim, diğerlerine de korku salalım... Diğer taraftan bunların yanında duracak en güçlü kurum, onların partileri Cumhuriyet Halk Partisi'ni zayıflatalım, bölelim, parçalayalım... Anlayış bu. Doğal olarak dün biz Sayın Genel Başkanımızı ziyaret ettik. Doğrudur. Hem Sayın Özgür Özel'in Genel Başkanımızın hem de Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bu konuda daha önce kendisiyle yapılan görüşmeler, basına yansıyan görüşmeler oldu.





İki Sayın Genel Başkanımızın bir araya gelip bu konuları konuşması, kamuoyuna mutlak butlana karşı olduklarına dair bir açıklama yapması, böyle bir durumda Kemal Bey'in, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu teklifi ya da mahkemenin bu kararını reddetmesi gerektiğini partimizin kayyumlara ya da mutlak butlanla bir karışıklığa gitmemesi için bunların tedbirlerini alması gerektiği yönünde görüşmeler oldu. Tam da biz de bu anlayışla dün Sayın Genel Başkanımızı ziyaret ettik. Doğrudur. Bugün de basına yansıyan kulis bilgisi büyük oranda doğrudur. Sayın Genel Başkan böyle mutlak butlana karşı olduğunu ya da mutlak butlan kararı alınırsa bunu kabul etmemenin aslında partiyi bir kayyuma teslim etmek anlamına geleceğini, bu riski partim adına alamam dedi."





VAHAP SEÇER: BÖYLE BİR AÇIKLAMA YAPMAMASINI ARZU EDİYORDUK

"Böyle bir cevap verdi... Ama bizim görüşümüz açıkçası daha farklıydı. Böyle bir açıklama yapmasını arzu ediyorduk. Partimizin bir ve bir arada kalması son derece önemli. Sadece bizler için de Türkiye demokrasisi açısından, ülkemizin geleceği açısından bugün bölgede, dünyada yaşanan gelişmeler, iç sorunlar, bütün bunlarla Türkiye'de baş edebilecek kurumların başında Cumhuriyet Halk Partisi'nin geldiği için gelecek için vatandaşlarımızın, yurttaşlarımızın umudu için bir arada kalma gerekliliğini bir kez daha kendisine duyurduk, izah ettik. ve bu konuşmayı ya da bu toplantıyı böylece sonuçlandırdık. Umut ediyoruz mutlak butlan kararı çıkmaz. Mutlak butlan kararı çıkmaz ama çıkarsa da tabii ki partimizin yine bir arada kalması için bize düşen görevi yerine getireceğiz. Biz bunu tarihi bir görev olarak kabul ediyoruz."





İMAMOĞLU'NUN TEPKİSİ NE OLDU? VAHAP SEÇER YANIT VERDİ

"Kılıçdaroğlu ile ilgili bu son görüşmeyi aktardığınızda İmamoğlu'ndan bir mesaj var mı? Neler söyledi bu konuya ilişkin?" sorusuna ise Seçer, şöyle yanıt verdi:





"Sayın İmamoğlu da zaten daha önce Sayın Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinde bu konuları dile getirdiğini söylemişti. Bu da basına yansımıştı. Yine aynı şeyler konuşuldu. Yalnız Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki yanıtını da kendisine ilettik. Tabii ki farklı bir cevap almak onun da hoşuna gidecekti. Bizlerin de hoşuna gidecekti. Belki de kamuoyu rahatlayacaktı ama bu şartlar altında artık bundan sonraki gelişmelere göre biz de tavrımızı ortaya koyacağız."







