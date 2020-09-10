Kılıçdaroğlu'nun Kovid-19 testi negatif çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin sonucunun negatif çıktığı duyuruldu.
Partinin resmi Twitter hesabında yapılan açıklamada "Parti Sözcümüz Faik Öztrak'ın Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından, filyasyon kapsamında Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na da test yapılmıştır. Test sonucu negatiftir. Kovid-19 mücadelesindeki bütün vatandaşlarımıza, partililerimize acil şifa diliyoruz" dendi.
Faik Öztrak'la birlikte Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Recep Cengiz ve avukatı Celal Çelik'in de Kovid-19 testleri pozitif çıkmıştı.