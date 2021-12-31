Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'nun MEB ziyareti Erdoğan'a ağzını bozdurdu: Cinsi, cibilliyeti bozuk, eşkıya… /31 Aralık 2021 16:51

Kılıçdaroğlu'nun MEB ziyareti Erdoğan'a ağzını bozdurdu: Cinsi, cibilliyeti bozuk, eşkıya…

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ‘cinsi, cibiliyeti bozuk’, 'eşkıya' sözleriyle hedef aldı.

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Erdoğan, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği’nin (ASKON) Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen 12. Genel Kurulu’na katıldı.

Programda konuşan Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu ‘cinsi, cibilliyeti bozuk’ gibi küfür ve hakaret içeren sözlerle hedef aldı, salon alkışladı.

Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun devlet kurumlarına yaptığı ziyaretlere ilişkin ağır ifadeler kullanarak, “Önce Merkez Bankasından randevu istedi, randevu verildi. Kendisi brife edildi. Çıktı, yalan yanlış birçok şeyleri anlattı. Dürüst değil, kalibresi bozuk, cinsi, cibilliyeti bozuk. TÜİK’ten randevu istedi, vermedi. Ne dedi? Siz imtihanı kaybettiniz. Niye? Merkez Bankası’na gittiniz, orada içeride başka dışarıda başka hareket ettiniz. TÜİK sır kurumdur, burada da aynı şekilde hareket edersiniz. Talebinizi iletin, biz size cevap veririz dediler. Geldiler TÜİK önünde gösteri yaptılar. İçeri giremediler.” şeklinde konuştu.

Kamu kurumlarına emrivaki ile gittiği için Kılıçdaroğlu’nun kapıda kaldığını iddia eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
CHP’nin başındaki zat siyasi son günlerde terör örgütünün güdümündeki partiyle kurduğu sıkı fıkı ilişkilerin de etkisiyle olsa gerek kamu görevlilerini tehdit etmeyi, kamu kurumlarını basmayı bir çeşit siyasi eşkıyalık yapmayı iyice alışkanlık haline getirdi.

‘EŞKIYAVARİ BASKIN…’

Kendi evladının evine bile haber vermeden, karşı taraftan davet almadan gidemeyen CHP’nin başındaki zatın bu eşkiyavari baskınlarla derdi bilgi almak değil, kaos ve karmaşa çıkarmaktır.

‘DÜRÜST DEĞİLSİN’

Bundan sonra devletin kurumlarına da böyle rastgele gidemeyeceksin. Her şeyden önce devletin kurumlarına gidebilmek dürüstlük gerektirir, sende bu dürüstlük yok, sana bugüne kadar yeri geldi Savunma Bakanımı yeri geldi Dışişleri Bakanımı gönderdim ama sen adam değilsin. Dürüst değilsin. Sana Dışişlerini Bakanını, Savunma Bakanını gönderen bu Cumhurbaşkanı.. Her noktada Merkez Bankası bağımsız değil diyor, Merkez Bankası seni kabul etti, sen bağımsız değilsin, senin ipinin kimlerin elinde olduğunu merak ediyorum.
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