Samanyolu Haber /Gündem / 'Kılıçdaroğlu'nun memurlara yaptığı açıklamadan sonra ihbarlar ve dosyalar yağıyor' /26 Ekim 2021 09:05

'Kılıçdaroğlu'nun memurlara yaptığı açıklamadan sonra ihbarlar ve dosyalar yağıyor'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yaptığı uyarı sonrası partiye ihbar ve dosya yağdığı öne sürüldü.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 18'i "milat" olarak duyurmuş, bürokratlara "kanunsuz emileri yerine getirmeyin" demişti.

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, bu çağrının ardından CHP'ye ihbar yağdığını öne sürdü.

Ataklı, yazısında şu ifadeleri kullandı:

Kemal Kılıçdaroğlu, bürokratları uyarmıştı geçen hafta.
18 Ekim’i de hedef göstermiş ve “Artık size verilen kanunsuz emirleri yerine getirmeyin, gelin yolsuzlukları bize anlatın” mesajı vermişti.
CHP’li yetkililerin söylediğine göre yurdun dört bir yanından bu tür ihbarlar ve dosyalar yağıyormuş.
Bakalım CHP bunu iyi değerlendirebilecek mi?
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