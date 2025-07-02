Kılıçdaroğlu'nun ofisi satışa çıkarıldı

CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’da kullandığı ofisin, mülk sahibi tarafından satışa çıkarıldığı ortaya çıktı.



Kılıçdaroğlu'nun 38. Olağan Kurultay'da genel başkanlığı kaybetmesinin ardından siyasi temaslarını sürdürdüğü ve görüşmeler yaptığı bilinen dairenin satışı, “ihtiyaç nedeniyle” gerçekleşti.



Edinilen bilgilere göre, Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlıktan ayrılmasının ardından görüşmelerini sürdürdüğü bu adres, hem parti kurmayları hem de kamuoyunun dikkatini çeken bir noktadaydı.



Ofisin mülk sahibi, satış kararının kişisel ihtiyaçlardan kaynaklandığını belirtti.



Söz konusu ofisin Kılıçdaroğlu tarafından boşaltılıp boşaltılmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.



İLAN YAYINDAN KALDIRILDI



Ofisin satışa çıkarıldığı haberlerinin ardından söz konusu ilanın kaldırıldığı görüldü.



İlana girildiğinde "Yayında olmayan ilanlar verilerin gizliliği nedeniyle görüntülenememektedir" mesajı görülüyor.